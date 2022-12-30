В Киеве с 24 февраля погибли 120 жителей, почти полтысячи получили ранения – КГГА

Киев с начала войны регулярно обстреливают оккупанты Фото: EPA

Также в период от 24 февраля по 30 декабря из-за войны погибло 120 киевлян. Среди них пятеро погибших – дети. Ранения получили 495 жителей, из них 30 были дети.

С начала полномасштабного вторжения в столице прозвучало 638 сирен воздушной тревоги. Общая продолжительность тревог – 693 часа 49 минут, или почти 29 дней.