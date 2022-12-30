В Киеве с 24 февраля погибли 120 жителей, почти полтысячи получили ранения – КГГА

Также в период от 24 февраля по 30 декабря из-за войны погибло 120 киевлян. Среди них пятеро погибших – дети. Ранения получили 495 жителей, из них 30 были дети.
С начала полномасштабного вторжения в столице прозвучало 638 сирен воздушной тревоги. Общая продолжительность тревог – 693 часа 49 минут, или почти 29 дней.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Оккупанты регулярно атакуют ракетами и дронами столицу Украины. Последняя подобная атака была в ночь на 30 декабря.