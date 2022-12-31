"Чудом не было детей". Тимошенко показал дворец "Украина" в Киеве, пострадавший от ракетного удара РФ

"Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Это не что иное, как террор", – написал Тимошенко.
На фото видно, что в здании выбиты стекла.
Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.
Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, восемь человек пострадали, среди них японский журналист.
В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены четыре человека.
В Запорожье повреждены жилые дома, о пострадавших пока неизвестно.
В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета начался пожар, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.