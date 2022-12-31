"Чудом не было детей". Тимошенко показал дворец "Украина" в Киеве, пострадавший от ракетного удара РФ

В ОП показали последствия российской атаки в Киеве Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

"Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Это не что иное, как террор", – написал Тимошенко.

На фото видно, что в здании выбиты стекла.