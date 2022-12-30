"Город полон". Кличко заявил, что в Киеве сейчас почти столько же людей, сколько было до полномасштабной войны

По словам Кличко, в настоящее время количество жителей Киева приблизилось к довоенному. Он привел статистику, которая основывается на количестве используемых в Киеве мобильных телефонов.

"До вторжения здесь было 3,8 млн человек, в марте — менее 1 млн, в июле — 2–2,5 млн, сейчас – 3,6 млн. 300 тыс. из них являются зарегистрированными беженцами из других частей страны. Город полон", – сказал мэр столицы.

Кличко рассказал, что сам он не рассматривал вариант уехать из Киева, хотя знал, что являлся одной из целей российских диверсионных групп.

"Это мой дом. Здесь живут мои родители, мои родные, мои друзья. Для меня невероятно сидеть где-нибудь и просто смотреть, что здесь происходит. В жизни ничего не дается просто так. Вы должны сражаться за свои мечты, за свое будущее. Я верю, что Украина станет европейской страной в большой европейской семье. Я провел большую часть жизни в Германии и США. Я знаю, что такое демократия и свобода", – сказал мэр.