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КИЕВ

"Город полон". Кличко заявил, что в Киеве сейчас почти столько же людей, сколько было до полномасштабной войны

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Кличко рассказал, что большинство киевлян вернулись домой
Кличко рассказал, что большинство киевлян вернулись домой
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о количестве людей в Киеве в интервью немецкому изданию Spiegel, опубликованном 30 декабря.

По словам Кличко, в настоящее время количество жителей Киева приблизилось к довоенному. Он привел статистику, которая основывается на количестве используемых в Киеве мобильных телефонов.

"До вторжения здесь было 3,8 млн человек, в марте — менее 1 млн, в июле — 2–2,5 млн, сейчас – 3,6 млн. 300 тыс. из них являются зарегистрированными беженцами из других частей страны. Город полон", – сказал мэр столицы.

Кличко рассказал, что сам он не рассматривал вариант уехать из Киева, хотя знал, что являлся одной из целей российских диверсионных групп.

"Это мой дом. Здесь живут мои родители, мои родные, мои друзья. Для меня невероятно сидеть где-нибудь и просто смотреть, что здесь происходит. В жизни ничего не дается просто так. Вы должны сражаться за свои мечты, за свое будущее. Я верю, что Украина станет европейской страной в большой европейской семье. Я провел большую часть жизни в Германии и США. Я знаю, что такое демократия и свобода", – сказал мэр.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

24 октября глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время россияне не планируют повторять попытку наступления на Киев. Он отметил, что для этого потребуется "где-то две или две с половиной недели переброски войск. Этого нет".

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович также допускает переброску войск оккупантов из-под Херсона на другие направления и новое наступление российских захватчиков на Киев.

Путин может предпринять еще одно массированное наступление на территорию Украины, но вряд ли будет снова пытаться захватить Киев, считает журналист и телеведущий Савик Шустер.

Теги: Киев, Виталий Кличко, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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