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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны оккупанты похитили 30 украинских мэров – Кличко

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По словам Кличко, семь мэров числятся пропавшими без вести
По словам Кличко, семь мэров числятся пропавшими без вести
Фото: Віталій Кличко / Facebook

С начала полномасштабного вторжения россияне похитили 30 мэров украинских городов. Об этом глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью Der Spiegel, которое вышло 30 декабря.

"Мэры были мишенями повсюду. Россияне пытались арестовывать мэров и использовать различные методы, чтобы заставить их сотрудничать. По всей стране были похищены более 30 мэров, которые остались со своими общинами. Семь из них до сих пор числятся пропавшими без вести", – сообщил он.

По его словам, правительство не дало четкого ответа местным чиновникам, покидать свой город в случае потенциальной оккупации или нет.

"Ситуация была трудная: если ты останешься со своей общиной, ты – предатель... Мы несколько раз обращались к правительству с просьбой дать указания: остаться или эвакуироваться? Но ясного ответа мы не получили", – добавил Кличко.

Контекст:

Россия подтвердила, что удерживает в плену 3392 гражданина Украины, рассказала в декабре советница – уполномоченная президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению прав защитников Алена Вербицкая. Еще примерно 15 тыс. человек считаются пропавшими без вести, их судьба неизвестна. 

Среди мэров, о судьбе которых информации нет, – городской голова Херсона Игорь Колыхаев. О его похищении стало известно в июне

В июле Ассоциация городов Украины сообщала, что на тот момент в плену находилось восемь мэров: семь – из Херсонской области, один – из Запорожской. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Виталий Кличко, Украина, оккупация, похищение, вторжение, война России против Украины
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