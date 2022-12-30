С начала войны оккупанты похитили 30 украинских мэров – Кличко

"Мэры были мишенями повсюду. Россияне пытались арестовывать мэров и использовать различные методы, чтобы заставить их сотрудничать. По всей стране были похищены более 30 мэров, которые остались со своими общинами. Семь из них до сих пор числятся пропавшими без вести", – сообщил он.

По его словам, правительство не дало четкого ответа местным чиновникам, покидать свой город в случае потенциальной оккупации или нет.

"Ситуация была трудная: если ты останешься со своей общиной, ты – предатель... Мы несколько раз обращались к правительству с просьбой дать указания: остаться или эвакуироваться? Но ясного ответа мы не получили", – добавил Кличко.