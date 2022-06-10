Похищение журналиста в Каховке. Боевику "ДНР", отдавшему приказ, объявили подозрение

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность так называемого советника главы "ДНР" и руководя незаконным вооруженным формированием на территории Каховского района, отдал приказ похитить журналиста из-за его гражданской позиции и профессиональной деятельности.
Подозрение ему объявили по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
В Офисе генпрокурора не указывали имя подозреваемого, но, судя по опубликованному фото, речь идет о Валентине Мотузенко.
Судя по деталям производства, речь идет о похищении журналиста Олега Батурина, который освещал проукраинские митинги в Каховке.
Батурина похитили 12 марта на вокзале в Каховке, куда он пришел увидеться со знакомым. Журналист предполагает, что знакомый, когда звонил и договаривался о встрече, уже сам находился в неволе.
Восемь дней Батурин был в плену. Его неоднократно избивали и угрожали убить. Он говорил, что в плену его допрашивали, но ни разу не озвучили каких-то конкретных претензий, почему задержали или что конкретно от него хотят.
Оккупанты отпустили Батурина 20 марта. После похищения журналиста было открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Его освобождения требовали депутаты Европейского парламента.