ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Похищение журналиста в Каховке. Боевику "ДНР", отдавшему приказ, объявили подозрение

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мотузенко подозревают в жестоком обращении с гражданским населением
Мотузенко подозревают в жестоком обращении с гражданским населением
Скриншот: ICORPUS / YouTube

Офис генпрокурора объявил подозрение боевику "ДНР", который отдал приказ похитить в Каховке Херсонской области журналиста газеты "Новый день" и в течение недели избивать и допрашивать его. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность так называемого советника главы "ДНР" и руководя незаконным вооруженным формированием на территории Каховского района, отдал приказ похитить журналиста из-за его гражданской позиции и профессиональной деятельности.

Подозрение ему объявили по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В Офисе генпрокурора не указывали имя подозреваемого, но, судя по опубликованному фото, речь идет о Валентине Мотузенко.

Скриншот: ICORPUS / YouTube
Скриншот: ICORPUS / YouTube

Судя по деталям производства, речь идет о похищении журналиста Олега Батурина, который освещал проукраинские митинги в Каховке.

Контекст:

Батурина похитили 12 марта на вокзале в Каховке, куда он пришел увидеться со знакомым. Журналист предполагает, что знакомый, когда звонил и договаривался о встрече, уже сам находился в неволе. 

Восемь дней Батурин был в плену. Его неоднократно избивали и угрожали убить. Он говорил, что в плену его допрашивали, но ни разу не озвучили каких-то конкретных претензий, почему задержали или что конкретно от него хотят.

Оккупанты отпустили Батурина 20 марта. После похищения журналиста было открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Его освобождения требовали депутаты Европейского парламента

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсонская область, ДНР, журналисты, война России против Украины, Каховка, избиение, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
  "Это для тебя, родная Украина". "Динамо" U-16 стало победителем турнира в Барселоне, сын Григория Суркиса отбил два мяча
  "Это для тебя, родная Украина". "Динамо" U-16 стало победителем турнира в Барселоне, сын Григория Суркиса отбил два мяча
"Вылитая Каролина". Экс-супруг Ани Лорак показал, как взрослела его дочь, и поделился песней в ее исполнении
"Вылитая Каролина". Экс-супруг Ани Лорак показал, как взрослела его дочь, и поделился песней в ее исполнении
Театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с российской певицей Нетребко
Театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с российской певицей Нетребко
Роднянский: Российская общественная жизнь забурлила пещерным позорным антисемитизмом
Роднянский: Российская общественная жизнь забурлила пещерным позорным антисемитизмом
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"
"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"
"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ
"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ
"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов
"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов
"Марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в суп сыпал!" Макаревич прокомментировал заявление о причастности к "госперевороту в Беларуси"
"Марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в суп сыпал!" Макаревич прокомментировал заявление о причастности к "госперевороту в Беларуси"
Алисса Милано снялась в желто-синей футболке. Видео
Алисса Милано снялась в желто-синей футболке. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (108853)
2
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (88189)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (85548)
4
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (39332)
5
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (28854)
6
"Моя бесконечная любовь". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь (28023)
7
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды (24862)
8
"28 лет я высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников. Имею право". Галкин в Израиле записал обращение к россиянам (24180)
 
 
 
 