Похищение журналиста в Каховке. Боевику "ДНР", отдавшему приказ, объявили подозрение

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность так называемого советника главы "ДНР" и руководя незаконным вооруженным формированием на территории Каховского района, отдал приказ похитить журналиста из-за его гражданской позиции и профессиональной деятельности.

Подозрение ему объявили по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В Офисе генпрокурора не указывали имя подозреваемого, но, судя по опубликованному фото, речь идет о Валентине Мотузенко.

Скриншот: ICORPUS / YouTube

Судя по деталям производства, речь идет о похищении журналиста Олега Батурина, который освещал проукраинские митинги в Каховке.