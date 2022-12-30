Киев возвращается к отключениям света по графику

"Совместными усилиями энергетикам удалось провести технические работы, которые позволили стабилизировать ситуацию в Киеве", – говорится в сообщении.

Графики стабилизационных отключений размещены на сайте. В ДТЭК добавили, что будут придерживаться их при отсутствии новых атак.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику: по последним подсчетам "Укрэнерго", девять волн ракетных ударов и 12 атак беспилотников. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.