В восьми областях Украины проверят облэнерго из-за несоблюдения графиков отключения света

Такое решение было принято на заседании НКРЭКУ 27 декабря, сообщается на сайте комиссии.
В частности, проверки проведут в Винницкой, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Одесской, Полтавской, Киевской областях, а также в Киеве.
Как указали в НКРЭКУ, под проверку подпадают:
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил 27 декабря об уменьшении количества аварийных отключений электроэнергии в Украине после ракетных атак РФ по энергообъектам страны.
Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба. В стране стали вводить временные отключения света.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.