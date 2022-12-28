В восьми областях Украины проверят облэнерго из-за несоблюдения графиков отключения света

Такое решение было принято на заседании НКРЭКУ 27 декабря, сообщается на сайте комиссии.

В частности, проверки проведут в Винницкой, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Одесской, Полтавской, Киевской областях, а также в Киеве.

Как указали в НКРЭКУ, под проверку подпадают:

АО "Винницаоблэнерго";

ЧАО "Закарпатьеоблэнерго";

ОАО "Тернопольоблэнерго";

АО "Хмельницкоблэнерго";

ЧАО "Львовоблэнерго";

АО "ДТЭК Одесские электросети";

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети";

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети";

АО "Полтаваоблэнерго".

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил 27 декабря об уменьшении количества аварийных отключений электроэнергии в Украине после ракетных атак РФ по энергообъектам страны.