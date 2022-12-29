Зеленский: С каждым ракетным ударом Россия только глубже загоняет себя в тупик. Все это должно завершиться трибуналом

Ракет у РФ становится все меньше, а статус "крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства сказав в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО, еще 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136 были уничтожены ночью на восточном направлении, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Отличились наши воины по всей Украине, и я благодарю всех наших. А особенно мы все с вами благодарны воинам 96-й Киевской, 160-й Одесской, 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, чьи результаты сегодня самые большие, – сказал Зеленский. – К сожалению, есть и несколько попаданий. Наши энергетики, ремонтные бригады в течение дня делают все, чтобы украинцы как можно меньше ощутили последствия удара террористов. И я благодарю всех, кто работает ради возобновления поставок энергии".

По словам Зеленского, на вечер 29 декабря отключение электричества есть в большинстве областей Украины, сложнее всего – в Киевской, Львовской, Одесской, Херсонской, Винницкой и Закарпатской областях.

"Но это не сравнить с тем, что могло быть, если бы не наши героические зенитчики и ПВО. С каждым таким ракетным ударом Россия только глубже загоняет себя в тупик. Ракет у них становится все меньше. В то же время статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Именно так и будет", – отметил президент.