В Киеве в день ракетной атаки был запущен фейерверк. Полиция открыла производство и ищет нарушителей

Получив уведомление от местных жителей, на место происшествия прибыл наряд патрульных полицейских. До приезда правоохранителей нарушители скрылись. В настоящее время полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению и задержанию причастных к нарушению лиц.
Дознаватели Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по факту хулиганства. Злоумышленникам грозит штраф от 1 тыс. до 2 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, говорится в сообщении.
Полиция напомнила о запрете на использование пиротехнических изделий во время действия военного положения.
Запуск салютов попадает сразу под несколько статей как Административного, так и Уголовного кодекса, отметили в полиции. В частности, это: нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности, мелкое хулиганство, нарушение требований по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах, нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств, хулиганство.
Видео салюта опубликовала ТСН.
После того как в 2014 году российские войска вторглись на Донбасс, в ряде регионов Украины, в частности в Киеве, Львове, Днепре и других городах, ввели запреты на фейерверки.
Президент Владимир Зеленский 6 июня 2022 года поручил Кабинету Министров урегулировать использование петард и фейерверков на время военного положения. В тот же день на сайте Рады появился законопроект №7438, предлагающий разрешать использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб. В августе Рада приняла его за основу.
23 декабря в Киевской области запретили продажу и использование пиротехнических средств на время действия военного положения.