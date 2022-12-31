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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве в день ракетной атаки был запущен фейерверк. Полиция открыла производство и ищет нарушителей

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В Киеве неизвестные запустили салют, несмотря на запрет
В Киеве неизвестные запустили салют, несмотря на запрет
Фото: pixabay.com

В Дарницком районе Киева неизвестные запустили салют во дворе жилых домов после массированных ракетных обстрелов 29 декабря. Жители вызвали полицию, но злоумышленников не нашли, сообщает полиция Киева в Facebook 31 декабря.

Получив уведомление от местных жителей, на место происшествия прибыл наряд патрульных полицейских. До приезда правоохранителей нарушители скрылись. В настоящее время полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению и задержанию причастных к нарушению лиц.

Дознаватели Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по факту хулиганства. Злоумышленникам грозит штраф от 1 тыс. до 2 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, говорится в сообщении.

Полиция напомнила о запрете на использование пиротехнических изделий во время действия военного положения.

Запуск салютов попадает сразу под несколько статей как Административного, так и Уголовного кодекса, отметили в полиции. В частности, это: нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности, мелкое хулиганство, нарушение требований по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах, нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств, хулиганство.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid031ubwT9YXmtRmyfTtuABSgYbtVGtmK8vX5HJ19Ck4P45McrR77BC6adz9Cpn2K9Rbl

Видео салюта опубликовала ТСН.

Контекст:

После того как в 2014 году российские войска вторглись на Донбасс, в ряде регионов Украины, в частности в КиевеЛьвовеДнепре и других городах, ввели запреты на фейерверки.

Президент Владимир Зеленский 6 июня 2022 года поручил Кабинету Министров урегулировать использование петард и фейерверков на время военного положения. В тот же день на сайте Рады появился законопроект №7438, предлагающий разрешать использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб. В августе Рада приняла его за основу.

23 декабря в Киевской области запретили продажу и использование пиротехнических средств на время действия военного положения.

Теги: Новый год, полиция, запрет, пиротехника, фейерверк, война России против Украины
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