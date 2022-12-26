В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется – Нацполиция

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас – праздничный или непраздничный, – есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица... Нет исключений, праздничный это день или нет", – сказала она в эфире телемарафона.
Рева подчеркнула, что те, кто выйдет на улицу в новогоднюю ночь, могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.
Спикер добавила, что если человек оказался на улице и не успел вернуться домой до наступления комендантского часа, он может обратиться в пункты обогрева – мобильные либо те, что работают в подразделениях полиции.
Также она напомнила, что пиротехнические средства, их продажа и использование запрещены практически по всей территории Украины, и полиция будет реагировать на такие случаи.
"Подумайте о людях, которые психологически тяжело переживают условия войны, которые могут принять звуки салютов за звуки взрывов", – призвала Рева.
Во время комендантского часа запрещено пребывание людей на улицах и в общественных местах без специальных пропусков и удостоверений. Выходить можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.
На сайте Киевского городского совета регистрировали петицию с просьбой отменить комендантский час на Новый год, но она не набрала достаточного для рассмотрения количества голосов.