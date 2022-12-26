В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется – Нацполиция

В полиции не советуют встречать этот Новый год на улице Фото: kyivcity.gov.ua

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас – праздничный или непраздничный, – есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица... Нет исключений, праздничный это день или нет", – сказала она в эфире телемарафона.

Рева подчеркнула, что те, кто выйдет на улицу в новогоднюю ночь, могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.

Спикер добавила, что если человек оказался на улице и не успел вернуться домой до наступления комендантского часа, он может обратиться в пункты обогрева – мобильные либо те, что работают в подразделениях полиции.

Также она напомнила, что пиротехнические средства, их продажа и использование запрещены практически по всей территории Украины, и полиция будет реагировать на такие случаи.

"Подумайте о людях, которые психологически тяжело переживают условия войны, которые могут принять звуки салютов за звуки взрывов", – призвала Рева.