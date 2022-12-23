В Киевской области запретили пиротехнику до конца военного положения – обладминистрация

Решение принято на заседании оперативного штаба Совета обороны Киевской области.

"Под запрет попадают: фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.д. Решение касается как физических, так и юридических лиц, в частности, субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере ресторанного хозяйства, общественного питания, развлекательных заведений и т.д.", – говорится в сообщении.

В обладминистрации также напомнили о введенном ранее на территории Киевской области запрете на использование праздничной иллюминации.