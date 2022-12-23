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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области запретили пиротехнику до конца военного положения – обладминистрация

Под запрет попадают фейерверки, бенгальские огни, петарды
Под запрет попадают фейерверки, бенгальские огни, петарды
Фото: depositphotos.com

В Киевской области запретили продажу и использование пиротехнических средств на время действия военного положения. Об этом сообщила 23 декабря пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Решение принято на заседании оперативного штаба Совета обороны Киевской области.

"Под запрет попадают: фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.д. Решение касается как физических, так и юридических лиц, в частности, субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере ресторанного хозяйства, общественного питания, развлекательных заведений и т.д.",  – говорится в сообщении.

В обладминистрации также напомнили о введенном ранее на территории Киевской области запрете на использование праздничной иллюминации.

Контекст:

После того как в 2014 году российские войска вторглись на Донбасс, в ряде регионов Украины, в частности в КиевеЛьвовеДнепре, ввели запреты на фейерверки.

В январе 2020 года пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что полиция не реагирует на нарушение запрета использовать пиротехнику и фейерверки, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились. 

В июне 2022 года в Киеве снова запретили громкую музыку и фейерверки – уже поручением Киевской городской военной администрации. 

Президент Владимир Зеленский 6 июня 2022 года поручил Кабинету Министров урегулировать использование петард и фейерверков на время военного положения.

В тот же день на сайте Рады появился законопроект №7438, предлагающий разрешать использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб. В августе Рада приняла его за основу

Теги: Киевская ОГА, Киевская область, пиротехника, фейерверк, война России против Украины
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