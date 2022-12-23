В Киевской области запретили пиротехнику до конца военного положения – обладминистрация

Решение принято на заседании оперативного штаба Совета обороны Киевской области.
"Под запрет попадают: фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.д. Решение касается как физических, так и юридических лиц, в частности, субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере ресторанного хозяйства, общественного питания, развлекательных заведений и т.д.", – говорится в сообщении.
В обладминистрации также напомнили о введенном ранее на территории Киевской области запрете на использование праздничной иллюминации.
После того как в 2014 году российские войска вторглись на Донбасс, в ряде регионов Украины, в частности в Киеве, Львове, Днепре, ввели запреты на фейерверки.
В январе 2020 года пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что полиция не реагирует на нарушение запрета использовать пиротехнику и фейерверки, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились.
В июне 2022 года в Киеве снова запретили громкую музыку и фейерверки – уже поручением Киевской городской военной администрации.
Президент Владимир Зеленский 6 июня 2022 года поручил Кабинету Министров урегулировать использование петард и фейерверков на время военного положения.
В тот же день на сайте Рады появился законопроект №7438, предлагающий разрешать использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб. В августе Рада приняла его за основу.