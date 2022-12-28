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КИЕВ

В КГГА рассказали, как будет работать столичное метро в новогоднюю ночь

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В КГГА напомнили, что необходимо соблюдать комендантский час
В КГГА напомнили, что необходимо соблюдать комендантский час
Фото: depositphotos.com

Киевский метрополитен в новогоднюю ночь будет работать в режиме перевозок не позднее 22.00, каждая станция закроется в свое время. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Городские власти призвали киевлян 31 декабря планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения.

В администрации напомнили, что необходимо соблюдать комендантский час, который длится с 23.00 до 5.00.

"Метрополитен в режиме перевозок работает до 22.00, наземный общественный транспорт – до 22.30", – говорится в сообщении. Режим работы каждой станции опубликован на сайте метро.

Во время воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются, напомнили в КГГА.

В администрации подчеркнули, что в Киеве действует запрет на продажу и использование фейерверков, салютов и пиротехнических средств, и пообещали, что "правоохранители будут реагировать на такие случаи".

Контекст:

В Воздушных силах ВСУ отмечают, что угроза массированного ракетного обстрела сохраняется, россияне могут совершить его в праздничные дни.

Если до Нового года не будет новых обстрелов со стороны России, новогодние праздники пройдут без аварийных отключений электричества, пообещал 27 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Комендантский час в Украине в новогоднюю ночь не отменяется, предупредили в Нацполиции.

Теги: Киев, метро, Новый год, КГГА, комендантский час, праздники, фейерверк, общественный транспорт, метрополитен
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