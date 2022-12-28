В КГГА рассказали, как будет работать столичное метро в новогоднюю ночь

Городские власти призвали киевлян 31 декабря планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения.

В администрации напомнили, что необходимо соблюдать комендантский час, который длится с 23.00 до 5.00.

"Метрополитен в режиме перевозок работает до 22.00, наземный общественный транспорт – до 22.30", – говорится в сообщении. Режим работы каждой станции опубликован на сайте метро.

Во время воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются, напомнили в КГГА.

В администрации подчеркнули, что в Киеве действует запрет на продажу и использование фейерверков, салютов и пиротехнических средств, и пообещали, что "правоохранители будут реагировать на такие случаи".

Контекст:

В Воздушных силах ВСУ отмечают, что угроза массированного ракетного обстрела сохраняется, россияне могут совершить его в праздничные дни.

Если до Нового года не будет новых обстрелов со стороны России, новогодние праздники пройдут без аварийных отключений электричества, пообещал 27 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Комендантский час в Украине в новогоднюю ночь не отменяется, предупредили в Нацполиции.