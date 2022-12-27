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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине в этом году вдвое меньше новогодних корпоративов, но детские праздники – "это святое" – ресторанная ассоциация

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В некоторых заведениях все-таки можно будет встретить Новый год, говорят эксперты
В некоторых заведениях все-таки можно будет встретить Новый год, говорят эксперты
Фото: depositphotos.com

Почти все рестораны Украины закроются в новогоднюю ночь, а новогодних корпоративов в этом году почти в два раза меньше, чем в прошлом. Об этом сообщила в Facebook соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины (NRA of Ukraine) Ольга Насонова по результатам опроса участников NRA.

Она напомнила, что обычно новогодние праздники и почти весь декабрь – это лучшее время для ресторанного бизнеса, но в этом году "все изменилось".

"Корпоративов почти вдвое меньше, чем в прошлом. Кто-то не отмечает по идеологическим соображениям, у других сотрудники разбежались по разным странам или просто у компаний нет денег. Побочный эффект уменьшения корпоративов: музыканты без работы, а с ними диджеи и танцовщицы. Но детские праздники – это святое", – написала Насонова.

Она отметила, что в этом году каникулы очень длинные, поэтому детей надо как-то развлекать.

"Предновогодние, рождественские программы, снеговики, Санты, Зимняя Мавка, елки и мастер-классы. Родители рады, что благодаря детям могут хоть почувствовать Новый год, а дети забудут о войне", – написала эксперт. 

Она добавила, что подавляющее большинство ресторанов сейчас предлагает так называемые новогодние корзины: набор блюд для новогоднего стола.

"Иногда по объему это даже не корзины, а новогодние телеги, потому что предлагают набор блюд 5, 10, 20 кг. Измученные отключениями света и воды хозяйки смогут накормить своих гостей, как в ресторане. На эту услугу достаточно большой спрос",  отметила Насонова.

Ввиду этого она прогнозирует увеличение объемов заказов курьеров.

Что касается самой новогодней ночи, то почти все рестораны страны будут закрыты из-за комендантского часа. Тем не менее, по информации Насоновой, часть заведений смогут предложить эту услугу.

"Для этого нужно, кроме ресторана, немного: гостиница + бомбоубежище + генераторы + Starlink. Да, в комендантский час работать нельзя, но в новогоднюю ночь есть и пить гостям гостиницы не запрещено, если они не выходят на улицу показать себя. И в таком защищенном и освещенном месте празднование может быть гораздо лучше, чем дома, если нет ни укрытия, ни света",  подчеркнула Насонова.

Эксперт добавила, что также в новогоднюю ночь будут работать заведения, которые зарегистрировались как "пункты несокрушимости".

"Ночью работать, то есть продавать еду-напитки нельзя, но можно это все заказать заранее. И, пожалуй, такие заведения станут настоящей палочкой, точнее, елочкой-выручалочкой в новогоднюю ночь, если в домах, не дай бог, не будет света", – заявила Насонова.

https://www.facebook.com/restcons/posts/pfbid026nM7G8toQ37g66SGwurPT9oy6SyW1S2r7x55RHe4a2Cg7VU1rBZdCAyGFV8bukg6l

Контекст:

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Если до Нового года не будет новых обстрелов со стороны России, новогодние праздники пройдут без аварийных отключений, пообещал 27 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Комендантский час в Украине в новогоднюю ночь не отменяется, предупредили в Нацполиции.

Теги: Новый год, электричество, комендантский час, праздники, ресторан, война России против Украины, ресторатор, корпоратив
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