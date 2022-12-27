В Украине в этом году вдвое меньше новогодних корпоративов, но детские праздники – "это святое" – ресторанная ассоциация

В некоторых заведениях все-таки можно будет встретить Новый год, говорят эксперты Фото: depositphotos.com

Она напомнила, что обычно новогодние праздники и почти весь декабрь – это лучшее время для ресторанного бизнеса, но в этом году "все изменилось".

"Корпоративов почти вдвое меньше, чем в прошлом. Кто-то не отмечает по идеологическим соображениям, у других сотрудники разбежались по разным странам или просто у компаний нет денег. Побочный эффект уменьшения корпоративов: музыканты без работы, а с ними диджеи и танцовщицы. Но детские праздники – это святое", – написала Насонова.

Она отметила, что в этом году каникулы очень длинные, поэтому детей надо как-то развлекать.

"Предновогодние, рождественские программы, снеговики, Санты, Зимняя Мавка, елки и мастер-классы. Родители рады, что благодаря детям могут хоть почувствовать Новый год, а дети забудут о войне", – написала эксперт.

Она добавила, что подавляющее большинство ресторанов сейчас предлагает так называемые новогодние корзины: набор блюд для новогоднего стола.

"Иногда по объему это даже не корзины, а новогодние телеги, потому что предлагают набор блюд 5, 10, 20 кг. Измученные отключениями света и воды хозяйки смогут накормить своих гостей, как в ресторане. На эту услугу достаточно большой спрос", – отметила Насонова.

Ввиду этого она прогнозирует увеличение объемов заказов курьеров.

Что касается самой новогодней ночи, то почти все рестораны страны будут закрыты из-за комендантского часа. Тем не менее, по информации Насоновой, часть заведений смогут предложить эту услугу.

"Для этого нужно, кроме ресторана, немного: гостиница + бомбоубежище + генераторы + Starlink. Да, в комендантский час работать нельзя, но в новогоднюю ночь есть и пить гостям гостиницы не запрещено, если они не выходят на улицу показать себя. И в таком защищенном и освещенном месте празднование может быть гораздо лучше, чем дома, если нет ни укрытия, ни света", – подчеркнула Насонова.

Эксперт добавила, что также в новогоднюю ночь будут работать заведения, которые зарегистрировались как "пункты несокрушимости".

"Ночью работать, то есть продавать еду-напитки нельзя, но можно это все заказать заранее. И, пожалуй, такие заведения станут настоящей палочкой, точнее, елочкой-выручалочкой в новогоднюю ночь, если в домах, не дай бог, не будет света", – заявила Насонова.