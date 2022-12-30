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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине в результате российской агрессии за сутки четыре человека погибли, восемь пострадали – Офис президента

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

29 декабря в результате российской агрессии в Украине погибли четыре мирных жителя. Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко 30 декабря.

Еще восемь человек получили ранения.

Тимошенко уточнил, что в Донецкой области один человек погиб и один получил ранения, в Ивано-Франковской один получил ранения, в Харьковской области три человека погибли и два получили ранения (в том числе один подорвался на мине), в Херсонской области один человек был ранен, в Киевской – трое раненых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 19 декабря задокументировало гибель 6826 мирных жителей и ранения 10 769. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Донецкая область, Херсонская область, Харьковская область, Ивано-Франковская область, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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