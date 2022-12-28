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В Одессе начали разбирать памятник Екатерине II. Фото, видео

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Памятник российской императрице убирают с центра Одессы
Памятник российской императрице убирают с центра Одессы
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Поздно вечером в Одессе начали демонтаж скульптурного ансамбля памятника Екатерине II (официальное название – "Основателям Одессы", у ног императрицы есть четыре скульптуры). Об этом сообщил региональный филиал "Суспільного".

Работы начали после 23.00, когда уже действует комендантский час. Видео обнародовала также "Думская". 

Также о старте демонтажа сообщил замлглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, опубликовав фото специалистов, работающих с памятником. 

Через несколько минут он показал фото и видео, где видно, что одну из скульптур "фаворитов" Екатерины уже демонтировали и погрузили на платформу для транспортировки. 

Работы на этой локации ведутся с утра – сначала коммунальщики демонтировали деревянную ограду, которая закрывала памятник во всю его высоту с начала ноября. 

Осенью в Одессе на платформе "Социально активный гражданин" проводили опрос относительно дальнейшей судьбы памятника, большинство одесситов высказались за его демонтаж. 24 ноября снос памятника согласовал исполком, а через несколько дней решение утвердила сессия горсовета. Также в Одессе планируют  демонтировать памятник российскому полководцу Александру Суворову. 

Оба памятника будут храниться в Одесском национальном художественном музее в разобранном состоянии, после чего перенесут в парк, где будет создана композиция, посвященная имперскому и советскому прошлому Одессы.

Контекст:

Памятник Екатерине II в Одессе находится в историческом центре города, на Екатерининской площади. Он был установлен в 1900 году. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.

Нынешнее официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодный РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН").

Как отмечает "Думская", фигура императрицы не имеет художественной ценности, ее отлили в 2007 году. Статуи ее фаворитов – экспонаты, которые находятся на балансе Одесского городского музея личных коллекций имени Александра Блещунова. Памятник Суворову – копия монумента, который был создан скульптором Борисом Эдуардсом в 1913 году и стоял в Измаиле Одесской области (его  демонтировали 1 декабря). 

РФ продолжает эксплуатировать миф об "основательнице". В частности, подобное заявление 27 октября сделал президент РФ Владимир Путин. "Одесса – действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит", – сказал он, цитирует РБК.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: памятник, комендантский час, снос, коммунальщики, война России против Украины, скульптура, Екатерина II, Кирилл Тимошенко, демонтаж
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