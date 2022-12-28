В Одессе начали разбирать памятник Екатерине II. Фото, видео

Работы начали после 23.00, когда уже действует комендантский час. Видео обнародовала также "Думская".
Также о старте демонтажа сообщил замлглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, опубликовав фото специалистов, работающих с памятником.
Через несколько минут он показал фото и видео, где видно, что одну из скульптур "фаворитов" Екатерины уже демонтировали и погрузили на платформу для транспортировки.
Работы на этой локации ведутся с утра – сначала коммунальщики демонтировали деревянную ограду, которая закрывала памятник во всю его высоту с начала ноября.
Осенью в Одессе на платформе "Социально активный гражданин" проводили опрос относительно дальнейшей судьбы памятника, большинство одесситов высказались за его демонтаж. 24 ноября снос памятника согласовал исполком, а через несколько дней решение утвердила сессия горсовета. Также в Одессе планируют демонтировать памятник российскому полководцу Александру Суворову.
Оба памятника будут храниться в Одесском национальном художественном музее в разобранном состоянии, после чего перенесут в парк, где будет создана композиция, посвященная имперскому и советскому прошлому Одессы.
Памятник Екатерине II в Одессе находится в историческом центре города, на Екатерининской площади. Он был установлен в 1900 году. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.
Нынешнее официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодный РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН").
Как отмечает "Думская", фигура императрицы не имеет художественной ценности, ее отлили в 2007 году. Статуи ее фаворитов – экспонаты, которые находятся на балансе Одесского городского музея личных коллекций имени Александра Блещунова. Памятник Суворову – копия монумента, который был создан скульптором Борисом Эдуардсом в 1913 году и стоял в Измаиле Одесской области (его демонтировали 1 декабря).
РФ продолжает эксплуатировать миф об "основательнице". В частности, подобное заявление 27 октября сделал президент РФ Владимир Путин. "Одесса – действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит", – сказал он, цитирует РБК.