В Одессе начали разбирать памятник Екатерине II. Фото, видео

Работы начали после 23.00, когда уже действует комендантский час. Видео обнародовала также "Думская".

Также о старте демонтажа сообщил замлглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, опубликовав фото специалистов, работающих с памятником.

Через несколько минут он показал фото и видео, где видно, что одну из скульптур "фаворитов" Екатерины уже демонтировали и погрузили на платформу для транспортировки.

Работы на этой локации ведутся с утра – сначала коммунальщики демонтировали деревянную ограду, которая закрывала памятник во всю его высоту с начала ноября.

Осенью в Одессе на платформе "Социально активный гражданин" проводили опрос относительно дальнейшей судьбы памятника, большинство одесситов высказались за его демонтаж. 24 ноября снос памятника согласовал исполком, а через несколько дней решение утвердила сессия горсовета. Также в Одессе планируют демонтировать памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Оба памятника будут храниться в Одесском национальном художественном музее в разобранном состоянии, после чего перенесут в парк, где будет создана композиция, посвященная имперскому и советскому прошлому Одессы.