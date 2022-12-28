В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине ІІ. Фото, видео

Об этом сообщило местное издание "Думская", фото опубликовал одесский филиал "Суспільного", а видео – нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

На месте находится большое количество охраны, отмечает СМИ. Оdessa.online в горсовете сообщили, что коммунальные службы готовят памятник к демонтажу.

Позже и.о. заместителя мэра Одессы Олег Брындак подтвердил начало демонтажа памятника. Об этом он рассказал в комментарии, который обнародовала пресс-служба горсовета.

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Видео: Думская, 1 / YouTube

Памятник Екатерине II был закрыт деревянными щитами с начала ноября. Согласно опросу, который проводили на городской платформе "Социально активный гражданин", большинство одесситов высказались за его демонтаж.

24 ноября снос памятника согласовал исполком, а через несколько дней решение утвердила сессия горсовета. Также планируют демонтировать памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Оба памятника будут храниться в Одесском национальном художественном музее в разобранном состоянии, рассказывала "Думской" и.о. директора музея Александра Ковальчук. "Варианты размещения еще предстоит разработать. Пока ничего не можем сказать, но речь не идет о переносе всего ансамбля. Речь идет о приеме на временное хранение элементов скульптурных композиций", – говорила она.

Неназванный сотрудник музея заявил изданию, что "какие-то части монументов будут стоять во внутреннем дворе, что-то будет храниться в фондах, что-то – у главного входа, в фасадном дворе". Ожидается, что позднее обе скульптурных композиции перенесут в парк, где будет создана композиция, посвященная имперскому и советскому прошлому Одессы.

Памятник Суворову – копия монумента, который был создан скульптором Борисом Эдуардсом в 1913 году и стоял в Измаиле Одесской области (его демонтировали 1 декабря, пишет "Ізмаїл.City").