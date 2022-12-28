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В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине ІІ. Фото, видео

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Памятник планируют демонтировать и в разобранном виде перенести в музей
Памятник планируют демонтировать и в разобранном виде перенести в музей
Фото: Суспільне Одеса / Telegram

Утром 28 декабря на Екатерининской площади в центре Одессы перекрыли движение – туда приехали работники коммунальных служб, которые начали разбирать конструкцию, закрывавшую памятник Екатерине II (официальное название – "Основателям Одессы").

Об этом сообщило местное издание "Думская", фото опубликовал одесский филиал "Суспільного", а видео – нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко

На месте находится большое количество охраны, отмечает СМИ. Оdessa.online в горсовете сообщили, что коммунальные службы готовят памятник к демонтажу.

Позже и.о. заместителя мэра Одессы Олег Брындак подтвердил начало демонтажа памятника. Об этом он рассказал в комментарии, который обнародовала пресс-служба горсовета. 

ВИДЕО
Видео: Думская, 1 / YouTube

Памятник Екатерине II был закрыт деревянными щитами с начала ноября. Согласно опросу, который проводили на городской платформе "Социально активный гражданин", большинство одесситов высказались за его демонтаж.

24 ноября снос памятника согласовал исполком, а через несколько дней решение утвердила сессия горсовета. Также планируют демонтировать памятник российскому полководцу Александру Суворову. 

Оба памятника будут храниться в Одесском национальном художественном музее в разобранном состоянии, рассказывала "Думской" и.о. директора музея Александра Ковальчук. "Варианты размещения еще предстоит разработать. Пока ничего не можем сказать, но речь не идет о переносе всего ансамбля. Речь идет о приеме на временное хранение элементов скульптурных композиций", – говорила она. 

Неназванный сотрудник музея заявил изданию, что "какие-то части монументов будут стоять во внутреннем дворе, что-то будет храниться в фондах, что-то – у главного входа, в фасадном дворе". Ожидается, что позднее обе скульптурных композиции перенесут в парк, где будет создана композиция, посвященная имперскому и советскому прошлому Одессы. 

Памятник Суворову – копия монумента, который был создан скульптором Борисом Эдуардсом в 1913 году и стоял в Измаиле Одесской области (его  демонтировали 1 декабря, пишет "Ізмаїл.City").

Контекст:

Памятник Екатерине II в Одессе находится в историческом центре города, на Екатерининской площади. Он был установлен в 1900 году. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.

Нынешнее официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодный РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН").

Как отмечает "Думская", фигура императрицы не имеет художественной ценности, ее отлили в 2007 году. Статуи ее фаворитов – экспонаты, которые находятся на балансе Одесского городского музея личных коллекций имени Александра Блещунова. 

РФ продолжает эксплуатировать миф об "основательнице". В частности, подобное заявление 27 октября сделал президент РФ Владимир Путин. "Одесса – действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит", – сказал он, цитирует РБК.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, памятник, Алексей Гончаренко, снос, горсовет, история, музей, Екатерина II
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