Одесский горсовет проголосовал за демонтаж памятников Екатерине II и Суворову

На XVI сессии Одесского городского совета депутатами поддержано решение о демонтаже и переносе памятника "Основателям Одессы", – говорится в сообщении.

За соответствующее решение проголосовали 43 депутата, никто не голосовал против.

Решение демонтировать и перенести памятник Суворову поддержал 41 депутат, сообщили в горсовете.

Информацию о временной передаче памятников Художественному музею озвучил мэр Одессы Геннадий Труханов.

До этого 24 ноября исполнительный комитет городского совета Одессы согласовал проект решения о демонтаже и переносе памятника Екатерине II и Суворову.

Контекст:

Памятник Екатерине II в Одессе находится в историческом центре города, на Екатерининской площади. Он был установлен в 1900 году. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.

Нынешнее официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодный РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН").

РФ продолжает эксплуатировать миф об "основательнице". В частности, подобное заявление 27 октября сделал президент РФ Владимир Путин. "Одесса – действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит", – сказал он, цитирует РБК.

В последнее время памятник Екатерине II был закрыт деревянными щитами. Согласно опросу, который проводили на городской платформе "Социально активный гражданин", большинство одесситов высказались за его демонтаж.