Исполком горсовета Одессы согласовал демонтаж памятников Екатерине ІІ и Суворову

Трансляция велась на YouTube-канале горсовета. Также об этом сообщил Telegram-канал городского совета.

Решение приняли единогласно, но, как отмечает "Думская", со второй попытки.

Члены исполкома в начале заседания не смогли принять решение по памятнику Екатерине (эта часть тоже транслировалась в YouTube, но без звука). В ходе первой части заседания депутаты также согласовали проект решения о демонтаже и переносе в музей памятника Суворову, добавляет "Думская". Решение по памятнику Екатерине рассмотрели в ходе второй части заседания.

Оба вопроса еще должен рассмотреть горсовет. Заседание назначено на 30 ноября.