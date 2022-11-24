Исполком горсовета Одессы согласовал демонтаж памятников Екатерине ІІ и Суворову

Трансляция велась на YouTube-канале горсовета. Также об этом сообщил Telegram-канал городского совета.
Решение приняли единогласно, но, как отмечает "Думская", со второй попытки.
Члены исполкома в начале заседания не смогли принять решение по памятнику Екатерине (эта часть тоже транслировалась в YouTube, но без звука). В ходе первой части заседания депутаты также согласовали проект решения о демонтаже и переносе в музей памятника Суворову, добавляет "Думская". Решение по памятнику Екатерине рассмотрели в ходе второй части заседания.
Оба вопроса еще должен рассмотреть горсовет. Заседание назначено на 30 ноября.
Памятник Екатерине II в Одессе находится в историческом центре города, на Екатерининской площади. Он был установлен в 1900 году. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.
Нынешнее официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодный РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН").
РФ продолжает эксплуатировать миф об "основательнице". В частности, подобное заявление 27 октября сделал президент РФ Владимир Путин. "Одесса – действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит", – сказал он, цитирует РБК.
Сейчас памятник закрыт деревянными щитами. Согласно опросу, который проводили на городской платформе "Социально активный гражданин", большинство одесситов высказались за его демонтаж.