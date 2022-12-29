За минувшие сутки в результате агрессии РФ в Украине погибли два человека – Офис президента

Еще 12 мирных жителей получили ранения.

В Запорожской области – один погибший, в Харьковской – трое раненых (в том числе двое подорвавшихся на мине), в Херсонской – один погибший и девять раненых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 19 декабря задокументировало гибель 6826 мирных жителей и ранения 10 769. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.