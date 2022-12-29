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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки в результате агрессии РФ в Украине погибли два человека – Офис президента

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Российские оккупанты каждый день атакуют населенные пункты Украины
Российские оккупанты каждый день атакуют населенные пункты Украины
Фото: Тимошенко Офіс президента / Telegram

В результате российской агрессии в Украине за минувшие сутки погибли как минимум два человека. Об этом со ссылкой на данные областных военных администраций 29 декабря в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Еще 12 мирных жителей получили ранения.

В Запорожской области – один погибший, в Харьковской – трое раненых (в том числе двое подорвавшихся на мине), в Херсонской – один погибший и девять раненых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 19 декабря задокументировало гибель 6826 мирных жителей и ранения 10 769. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, агрессия, раненые, жертвы, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко
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