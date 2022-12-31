Ракетная атака 31 декабря: в Киеве 11 пострадавших. Офис президента опубликовал видео из Протасового Яра, где горят дома

31 декабря в Киеве один человек погиб, более 10 ранены Фото: ЕРА

На кадрах видны сильные разрушения, которые получили частные и многоквартирные дома, а также рядом стоящие автомобили, врачи грузят на носилки раненого человека.

"Киев, Протасов Яр. Спасибо нашим медикам и экстренным службам за спасение людей в эти минуты! Сейчас уже 11 пострадавших в больницах столицы!" – написал Тимошенко.

Днем 31 декабря были зафиксированы попадания в нескольких областях Украины. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, восемь человек пострадали, среди них японский журналист.

Также повреждение получило здание дворца "Украина". На фотографиях, которые опубликовал Тимошенко в Telegram, видно, что в здании выбиты стекла.

"Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Это не что иное, как террор", – написал замглавы ОП.