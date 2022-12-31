В результате ракетного удара 31 декабря в Киеве пострадали 22 человека – Кличко

"15 пострадавших госпитализировали в медучреждения Киева. Семь – получили помощь медиков на месте", – написал Кличко.

Как сообщала Киевская городская военная администрация, вследствие атаки в Голосеевском районе Киева повреждена хозяйственная постройка и автомобиль, в Соломенском районе – частный жилой дом, гостиница "Адлер", в Печерском районе разрушена гостиница "Алфавито", в Днепровском районе на улице обнаружены обломки ракеты.

Также КГВА опубликовала видео последствий падения ракеты в Соломенском районе.

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.

Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу и дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, ранены 20 человек, среди них японский журналист.

В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены семь человек, часть города обесточена.

В Запорожье в результате удара ракеты ранены четыре человека, в том числе 14-летняя девочка.

В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета начался пожар, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки полностью разрушены два дома и повреждены еще 13: побиты окна, двери и крыши.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12.