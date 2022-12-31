Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме – Кличко

Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме, отметил Кличко.

"Движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Ограничения применены для проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет. На место выехали специалисты", – написал мэр.

"О возобновлении движения красной линией сообщим дополнительно", – добавил Кличко.

В результате российской атаки на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 пострадали, сообщало городской голова. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте. Кроме того, разной степени повреждения получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, еще одна – в Печерском, сообщил Кличко. Также поврежден один детсад в Соломенском районе. Пострадавших на этих объектах нет.