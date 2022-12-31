Количество раненых в Киеве в результате ракетного удара РФ выросло до 20 – Кличко

Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте, сообщил мэр.

Кроме того, разные степени повреждений получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, еще одна – в Печерском, сообщил Кличко. Также поврежден один детсад в Соломенском районе. Пострадавших на этих объектах нет.

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.

Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу и дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру.

В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены четыре человека.

В Запорожье повреждены жилые дома, о пострадавших пока неизвестно.

В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета начался пожар, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.