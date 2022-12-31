Шмыгаль о ракетном ударе: Россия будет наказана за каждую ракету

"Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые", – отметил он.

Шмыгаль добавил, что россияне хотят запугать украинцев, оставить в темноте на Новый год и нанести как можно больше вреда гражданской инфраструктуре.

"Несмотря на это, наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак. Силы ПВО – это герои и настоящий щит нашего неба. Спасибо им! Россия и ее террористические войска будут наказаны за каждую ракету", – заявил премьер.