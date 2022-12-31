Шмыгаль о ракетном ударе: Россия будет наказана за каждую ракету

"Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые", – отметил он.
Шмыгаль добавил, что россияне хотят запугать украинцев, оставить в темноте на Новый год и нанести как можно больше вреда гражданской инфраструктуре.
"Несмотря на это, наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак. Силы ПВО – это герои и настоящий щит нашего неба. Спасибо им! Россия и ее террористические войска будут наказаны за каждую ракету", – заявил премьер.
Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.
Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, восемь человек пострадали, среди них японский журналист. Позже Киевская городская администрация сообщила, что число пострадавших выросло до 13.
В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены четыре человека.
В Запорожье повреждены жилые дома, о пострадавших пока неизвестно.
В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета начался пожар, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.