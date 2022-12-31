В результате ракетной атаки РФ часть Хмельницкого обесточена. ОВА сообщает о семи раненых

По его словам, обследования повреждений и ремонтные работы начнутся сразу после окончания воздушной тревоги.

Гамалий отметил, что, по сравнению с предыдущими данными, увеличилось количество раненых после ударов российских снарядов.

"Пострадали семь гражданских лиц, три из них (мужчина и две женщины) в тяжелом состоянии", – написал глава ОВА.

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты. Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие.

В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, восемь человек пострадали, среди них японский журналист. Позже Киевская городская администрация сообщила, что число пострадавших выросло до 13.

В Запорожье повреждены жилые дома, о пострадавших пока неизвестно. В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета начался пожар, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.