Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12 – Залужный

Предварительно противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования, сообщил Залужный.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 12 крылатых ракет: шесть в пределах Киевской, пять в Житомирской и одна в Хмельницкой области.
"Держимся! Нас не сломать!" – добавил Залужный.
Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.
Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу и дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, ранены 20 человек, среди них японский журналист.
В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены семь человек, часть города обесточена.
В Запорожье повреждены жилые дома, о пострадавших пока неизвестно.
В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета начался пожар, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.