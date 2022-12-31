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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12 – Залужный

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Россия нанесла ракетный удар по Украине 31 декабря
Россия нанесла ракетный удар по Украине 31 декабря
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины рассказал в Telegram, откуда Россия запускала ракеты 31 декабря и где украинским военным удалось их сбить.

Предварительно противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования, сообщил Залужный.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 12 крылатых ракет: шесть в пределах Киевской, пять в Житомирской и одна в Хмельницкой области.

"Держимся! Нас не сломать!" – добавил Залужный.

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.

Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу и дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, ранены 20 человек, среди них японский журналист.

В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены семь человек, часть города обесточена.

В Запорожье повреждены жилые дома, о пострадавших пока неизвестно.

В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета начался пожар, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Теги: Россия, ПВО, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Валерий Залужный, Каспийское море
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