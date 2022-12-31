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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве ракетной атакой разрушены два дома, повреждены еще 13 и три учебных заведения – мэр

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Пожар на месте прилета уже потушили
Пожар на месте прилета уже потушили
Фото: ГУ ДСНС України в Миколаївській області / Facebook

В результате ракетной атаки 31 декабря в Николаеве были разрушены или повреждены жилые дома, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Полностью разрушены два дома и повреждены еще 13: побиты окна, двери, крыши.

В трех учебных заведениях вылетели окна, произошел пожар в гаражном кооперативе – его уже потушили.

Еще одна ракета упала возле проезжей части у дороги и повредила два автомобиля.

"Дорога засыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет, проехать можно. В скором времени наши коммунальщики все расчистят", – отметил городской голова.

По данным ОВА, в результате удара по Николаеву пострадали шесть человек.

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Она длилась около трех часов. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12.

Были зафиксированы попадания или падения осколков сбитых ракет в нескольких областях, есть пострадавшие.

В Киеве повреждена гостиница и дворец "Украина", две школы, жилые дома. По последней информации, один человек погиб, 20 ранены. Среди пострадавших – журналист из Японии.

В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены семь человек. В Запорожье в результате удара ракеты четверо раненых, среди них беременная женщина и 14-летняя девочка.

Теги: пожар, Николаев, война России против Украины, ракеты, Александр Сенкевич, разрушения
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