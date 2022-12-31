В Николаеве ракетной атакой разрушены два дома, повреждены еще 13 и три учебных заведения – мэр

Пожар на месте прилета уже потушили Фото: ГУ ДСНС України в Миколаївській області / Facebook

Полностью разрушены два дома и повреждены еще 13: побиты окна, двери, крыши.

В трех учебных заведениях вылетели окна, произошел пожар в гаражном кооперативе – его уже потушили.

Еще одна ракета упала возле проезжей части у дороги и повредила два автомобиля.

"Дорога засыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет, проехать можно. В скором времени наши коммунальщики все расчистят", – отметил городской голова.

По данным ОВА, в результате удара по Николаеву пострадали шесть человек.