Подоляк о российской атаке: Разрушены дома, гостиницы, есть погибшие. И все это – под праздничные салюты и награждения толстопузых генералов

"Ничто не характеризует отвратительную сущность современной России лучше, чем сегодняшний циничный удар по Украине в Новый Год. Разрушены дома, гостиницы, есть погибшие. И все это – под праздничные салюты и награждения толстопузых генералов", – написал Подоляк.

Он пообещал, что "праздник зла не будет долгим".

"В 2023 году каждый преступник получит свой приговор", – подытожил советник главы ОП.