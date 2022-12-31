Подоляк о российской атаке: Разрушены дома, гостиницы, есть погибшие. И все это – под праздничные салюты и награждения толстопузых генералов

"Ничто не характеризует отвратительную сущность современной России лучше, чем сегодняшний циничный удар по Украине в Новый Год. Разрушены дома, гостиницы, есть погибшие. И все это – под праздничные салюты и награждения толстопузых генералов", – написал Подоляк.
Он пообещал, что "праздник зла не будет долгим".
"В 2023 году каждый преступник получит свой приговор", – подытожил советник главы ОП.
Ніщо не характеризує огидну сутність сучасної Рф краще, ніж сьогоднішній цинічний удар по * в НР. Зруйновані будинки, готелі, є загиблі. І все це – під святкові салюти й нагородження товстопузих генералів. Та свято зла не буде довгим. У 2023 кожен злочинець отримає свій вирок. pic.twitter.com/kno3m0EHBk— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 31, 2022
Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Она длилась около трех часов. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12.
Были зафиксированы попадания или падения осколков сбитых ракет в нескольких областях, есть пострадавшие.
В Киеве повреждена гостиница, две школы, жилые дома. По последней информации – один человек погиб, 20 ранены. Среди пострадавших – журналист из Японии.
В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены семь человек. В Николаеве ранены шесть человек, начался пожар. В Запорожье в результате удара ракеты четверо раненых, среди них беременная женщина и 14-летняя девочка.