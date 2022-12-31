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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о российской атаке: Разрушены дома, гостиницы, есть погибшие. И все это – под праздничные салюты и награждения толстопузых генералов

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Россия 31 декабря нанесла по Украине очередной массированный ракетный удар
Россия 31 декабря нанесла по Украине очередной массированный ракетный удар
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegran

В 2023 году российские военные преступники будут наказаны, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он написал в Twitter, комментируя предновогодний ракетный обстрел РФ по Украине.

"Ничто не характеризует отвратительную сущность современной России лучше, чем сегодняшний циничный удар по Украине в Новый Год. Разрушены дома, гостиницы, есть погибшие. И все это – под праздничные салюты и награждения толстопузых генералов", – написал Подоляк.

Он пообещал, что "праздник зла не будет долгим".

"В 2023 году каждый преступник получит свой приговор", – подытожил советник главы ОП.

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Она длилась около трех часов. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12

Были зафиксированы попадания или падения осколков сбитых ракет в нескольких областях, есть пострадавшие.

В Киеве повреждена гостиница, две школы, жилые дома. По последней информации – один человек погиб, 20 ранены. Среди пострадавших – журналист из Японии. 

В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены семь человек. В Николаеве ранены шесть человек, начался пожар. В Запорожье в результате удара ракеты четверо раненых, среди них беременная женщина и 14-летняя девочка. 

Теги: Россия, война России против Украины, ракеты, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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