Россия нацеленно обстреляла жилые районы, а не инфраструктуру – Кулеба

"На этот раз массированный ракетный удар России намеренно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник [президент России Владимир] Путин "празднует" Новый год, убивая людей. Россию надо выгнать с места в Совете Безопасности ООН, которое она всегда занимала незаконно", – написал Кулеба.

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.

Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, 20 человек пострадали, среди них японский журналист.

В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены семь человек. В Николаеве ранены шесть человек, начался пожар. В Запорожье в результате удара ракеты четверо раненых, среди них беременная женщина и 14-летняя девочка.