Россия нацеленно обстреляла жилые районы, а не инфраструктуру – Кулеба

"На этот раз массированный ракетный удар России намеренно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник [президент России Владимир] Путин "празднует" Новый год, убивая людей. Россию надо выгнать с места в Совете Безопасности ООН, которое она всегда занимала незаконно", – написал Кулеба.
This time, Russia’s mass missile attack is deliberately targeting residential areas, not even our energy infrastructure. War criminal Putin “celebrates” New Year by killing people. Russia must be kicked out of its UN Security Council seat which it has always occupied illegally.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2022
Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.
Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, 20 человек пострадали, среди них японский журналист.
В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены семь человек. В Николаеве ранены шесть человек, начался пожар. В Запорожье в результате удара ракеты четверо раненых, среди них беременная женщина и 14-летняя девочка.