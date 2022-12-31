В Запорожье в результате удара ракеты ранены четыре человека, в том числе 14-летняя девочка. Фото

В результате атаки два жилых дома частично разрушены, еще восемь повреждены Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Фото последствий атаки опубликовал глава ОВА Анатолий Старух.

По его информации, в результате ракетного удара ранены один мужчина, две женщины (одна из них беременна) и ребенок.

Девочке 14 лет, она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Угрозы жизни другим пострадавшим нет.

Частично разрушены два частных жилых дома, еще около восьми повреждены. На месте работают спасатели и коммунальные службы областного центра.