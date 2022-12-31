В Запорожье в результате удара ракеты ранены четыре человека, в том числе 14-летняя девочка. Фото

Фото последствий атаки опубликовал глава ОВА Анатолий Старух.
По его информации, в результате ракетного удара ранены один мужчина, две женщины (одна из них беременна) и ребенок.
Девочке 14 лет, она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Угрозы жизни другим пострадавшим нет.
Частично разрушены два частных жилых дома, еще около восьми повреждены. На месте работают спасатели и коммунальные службы областного центра.
Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты. Она длилась около трех часов.
Были зафиксированы попадания или падения осколков сбитых ракет в нескольких областях, есть пострадавшие.
В Киеве повреждена гостиница, две школы, жилые дома. Данные о пострадавших постоянно обновляются, по последней информации – один человек погиб, 20 ранены.
В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены семь человек. В Николаеве ранены шесть человек, начался пожар.