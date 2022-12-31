В России во время обстрела Украины ракетами на село упал "неустановленный объект"

"Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало 2 жилых дома. Люди не пострадали", – говорится в сообщении властей.

Канал АSTRA опубликовал фото и видео с места происшествия.

Журналист Денис Казанский заявил в Telegram, что это обломки ракеты, запущенной по Украине.

"Волгоградская область, попадание российской ракеты в жилой дом. Криворукие дебилы готовы и по своим наваливать, лишь бы порадоваться гибели людей на праздник", – написал он.

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.

Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу и дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, ранены 20 человек, среди них японский журналист.

В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены семь человек, часть города обесточена.

В Запорожье в результате удара ракеты ранены четыре человека, в том числе 14-летняя девочка.

В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета начался пожар, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12.