"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине

1 января Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" Фото: zharafest / Instagram

"С теплотой вспоминаю время, когда работали над этим фильмом", – написала певица.

"А что же произошло? Что за ностальгия? Заработков за границей нет, так сразу вспомнила о том, что вы украинская певица? А чего молчите о том, что нас здесь убивает Россия, в которой вы зарабатываете и платите налоги на ракеты?" – отреагировали в сети.

"Лицемерная приспособленка, сиди там и не высовывайся! Рашистская жополизка", – прокомментировали пост певицы пользователи сети.

"Живите в своей Рашке, Каролина, вы имели выбор, а вы его не сделали, очень жаль", – написали в комментариях подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)