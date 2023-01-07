"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине

"С теплотой вспоминаю время, когда работали над этим фильмом", – написала певица.
"А что же произошло? Что за ностальгия? Заработков за границей нет, так сразу вспомнила о том, что вы украинская певица? А чего молчите о том, что нас здесь убивает Россия, в которой вы зарабатываете и платите налоги на ракеты?" – отреагировали в сети.
"Лицемерная приспособленка, сиди там и не высовывайся! Рашистская жополизка", – прокомментировали пост певицы пользователи сети.
"Живите в своей Рашке, Каролина, вы имели выбор, а вы его не сделали, очень жаль", – написали в комментариях подписчики.
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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.
После 2014 года артистка строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.
2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. Ограничения будут действовать в течение пяти лет и предусматривают запрет на выведение капитала из Украины, осуществление торговых операций, а также лишение государственных наград.
1 января 2022 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".
Мюзикл "Вечера на хуторе близ Диканьки" в том числе снимался в Мариинском дворце в Киеве. Кроме Лорак, в нем снимались украинские певцы Олег Скрипка и Александр Пономарев, выступающий в образе Сердючки украинский артист Андрей Данилко. украинские артисты Владимир Горянский и Ольга Сумская, а также поддержавшие нападение РФ на Украину российские певцы Филипп Киркоров и Лолита Милявская.