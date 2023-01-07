Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео

Нина Матвиенко: Милый Валерий Федорович, я вас очень люблю. Я горжусь вами Фото: tonya_matvienko / Instagram

"Милый Валерий Федорович, я вас очень люблю. Я горжусь вами! Я не знаю, почему вы мне стали очень близки, если бы я была немножко моложе, я бы вышла за вас замуж! Но я бы вышла за вас замуж за вашу любовь к Родине, за вашу мудрость, за то, что вы любите наших ребят, им помогаете. Пусть вас Господь бережет. И береги, Господи, всех наших воинов и нашу Украину", – заявила на камеру Матвиенко.

Залужный в ответ поблагодарил артистку за поддержку.

"Нина Митрофановна, мне очень приятно. Сверхприятно. Очень благодарю за поддержку! Вы большая молодец. Вы для нас пример! И именно таких, как вы, мы защищаем", – ответил певице Залужный.

После того как певице показали на телефоне ответ Залужного, она прижала гаджет к груди: "А он такой красивый! И молодой какой!"