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06 января, 2023
 
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"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке

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Зеленские поженились в 2003 году
Зеленские поженились в 2003 году
Фото: zelenskiy_official / Instagram

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена 6 января опубликовала фото, на котором запечатлена возле елки в платье-вышиванке.

"С Рождеством всем, кто празднует сегодня", – написала она.

"Спасибо. Вы настоящая красавица", – отреагировали в сети.

"Новая прическа? Очень красивая у нас первая леди. Более женственной и не было никогда", написали подписчики.

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.

Теги: Рождество, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
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