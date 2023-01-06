"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке

"С Рождеством всем, кто празднует сегодня", – написала она.

"Спасибо. Вы настоящая красавица", – отреагировали в сети.

"Новая прическа? Очень красивая у нас первая леди. Более женственной и не было никогда", написали подписчики.

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.