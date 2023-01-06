"Сегодня мечта у всех нас одна". Зеленский поздравил "миллионы украинских семей" с Рождеством

Видеозапись поздравления опубликована 6 января в Facebook Офиса президента.

"Я искренне поздравляю миллионы украинских семей, которые сегодня собираются вместе, чтобы провести Святой вечер и встретить первую звезду. Она извещает о Рождестве Христовом. Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе – большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас – дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей – наша семья едина как никогда. В своем мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимопомощи. Едина в своей вере в единую победу", – сказал Зеленский.

Украинцы "каждый день" приближают победу, продолжил президент.

"Одинаково стоим друг за друга, бок о бок. Каждый день. Защищаем свою землю, свою культуру, свои традиции, свою веру. Как это делали наши предки казаки – защитники веры и церкви Христовой. И так, как это делали все их потомки и продолжатели традиций нашей армии и народа", – подчеркнул глава государства.

Как отметил Зеленский, "наши предки верили, что вечером в канун Рождества души умерших родственников спускаются с небес", чтобы "увидеть тех, кого оставили на земле".

"Сегодня духи наших предков помогают нам каждый день. Бить тех, кто пришел на нашу землю. Мы живем в особые времена. И все наши праздники – особенные. И мы вынуждены нарушать некоторые наши традиции, чтобы защитить наши традиции. На праздники нельзя надевать темную или старую, поношенную одежду, чтобы беда не приходила в дом. Но беда пришла в наш дом 24 февраля 2022 года, поэтому с тех пор мы не в белых одеждах и деремся с черными силами", – указал президент.

По его словам, к гостям "нужно относиться особенно приветливо и бережно", но не к оккупантам.

"В святой день нельзя убирать и выносить из дома мусор, но мы сражаемся с чертами и выносим мусор из нашего дома более 300 дней подряд. Запрещено шить и вязать, но мы плетем маскировочные сетки и шьем бронежилеты, преодолевая зло. В эти дни наши предки не ходили на охоту, но мы деремся, чтобы не стать добычей и победить зверя. Это видит Бог. Это видит мир", – сказал Зеленский.

Он добавил, что "Колядку колоколов", написанную на музыку Николая Леонтовича, перепевают более чем в 150 вариациях – "украинский "Щедрик" дарит рождественский дух всей планете".

"Дух надежды, дух добра и чуда. В этом году этот дух мира дарит не только наша музыка, но и украинская отвага, несокрушимость, непокорность, непобедимость. Наши предки верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если в это время попросить высшие силы о своей мечте, она непременно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. Пусть в каждую семью придет согласие, в каждый дом – достаток, на украинскую землю – победа, а с ней – тысячелетний мир и процветание", – резюмировал Зеленский.