Папа римский призвал к "конкретным шагам", которые смогут привести к прекращению боев и к миру в Украине

Об этом пишет Vatican News.
После молитвы "Ангел Господень" Франциск "особым образом" направил поздравление "братьям и сестрам многострадального украинского народа".
Пусть рождение Спасителя, сказал понтифик, "вселит утешение, вселит надежду, вдохновит конкретные шаги, которые смогут наконец привести к прекращению боев и к миру" в Украине.
Папа римский также призвал "помолиться много за Украину и за мир".
В ежегодном рождественском обращении 25 декабря Франциск призвал немедленно прекратить войну в Украине.
7 января – Рождество по юлианскому календарю. По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря.
Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
23 ноября Франциск осудил Россию за развязанную войну против Украины и назвал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
18 декабря Франциск заявил, что не видит скорого прекращения войны в Украине.