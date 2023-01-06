Папа римский призвал к "конкретным шагам", которые смогут привести к прекращению боев и к миру в Украине

Папа римский призвал "помолиться много за Украину и за мир" Фото: EPA

Об этом пишет Vatican News.

После молитвы "Ангел Господень" Франциск "особым образом" направил поздравление "братьям и сестрам многострадального украинского народа".

Пусть рождение Спасителя, сказал понтифик, "вселит утешение, вселит надежду, вдохновит конкретные шаги, которые смогут наконец привести к прекращению боев и к миру" в Украине.

Папа римский также призвал "помолиться много за Украину и за мир".

В ежегодном рождественском обращении 25 декабря Франциск призвал немедленно прекратить войну в Украине.

7 января – Рождество по юлианскому календарю. По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря.