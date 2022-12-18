Папа римский заявил, что не видит конца войны в Украине в ближайшее время

Папа заявил, что война в Украине является глобальной и конца ей не будет в ближайшее время.
"Я не вижу конца в ближайшее время, потому что это глобальная война. Много рук мешают котел войны. Я думаю, что войну начинают, когда империя начинает слабеть. И когда есть оружие, которое нужно использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень многое", – сказал Франциск.
Он подчеркнул, что то, что происходит в Украине, очень ужасно и жестоко.
"Это действительно очень серьезно. Это то, что я продолжаю осуждать", – сказал понтифик.
Франциск добавил, что принимает у себя посланников со всех сторон.
"Сейчас [президент Украины] Владимир Зеленский в третий раз присылает ко мне одного из своих духовных советников. Остаюсь на связи, принимаю их, помогаю", – сказал он.
Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
23 ноября Франциск осудил Россию за развязанную войну против Украины и назвал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.