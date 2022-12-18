Папа римский заявил, что не видит конца войны в Украине в ближайшее время

Папа заявил, что война в Украине является глобальной и конца ей не будет в ближайшее время.

"Я не вижу конца в ближайшее время, потому что это глобальная война. Много рук мешают котел войны. Я думаю, что войну начинают, когда империя начинает слабеть. И когда есть оружие, которое нужно использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень многое", – сказал Франциск.

Он подчеркнул, что то, что происходит в Украине, очень ужасно и жестоко.

"Это действительно очень серьезно. Это то, что я продолжаю осуждать", – сказал понтифик.

Франциск добавил, что принимает у себя посланников со всех сторон.

"Сейчас [президент Украины] Владимир Зеленский в третий раз присылает ко мне одного из своих духовных советников. Остаюсь на связи, принимаю их, помогаю", – сказал он.