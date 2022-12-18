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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папа римский заявил, что не видит конца войны в Украине в ближайшее время

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Франциск высказался о войне в Украине
Франциск высказался о войне в Украине
Фото: EPA

Папа римский Франциск считает, что война в Украине является глобальной и в ближайшее время не закончится. Об этом он сказал испанскому изданию АВС 18 декабря.

Папа заявил, что война в Украине является глобальной и конца ей не будет в ближайшее время.

"Я не вижу конца в ближайшее время, потому что это глобальная война. Много рук мешают котел войны. Я думаю, что войну начинают, когда империя начинает слабеть. И когда есть оружие, которое нужно использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень многое", – сказал Франциск.

Он подчеркнул, что то, что происходит в Украине, очень ужасно и жестоко.

"Это действительно очень серьезно. Это то, что я продолжаю осуждать", – сказал понтифик.

Франциск добавил, что принимает у себя посланников со всех сторон.

"Сейчас [президент Украины] Владимир Зеленский в третий раз присылает ко мне одного из своих духовных советников. Остаюсь на связи, принимаю их, помогаю", – сказал он.

Контекст:

Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

23 ноября Франциск осудил Россию за развязанную войну против Украины и назвал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Теги: оружие, папа римский, Франциск, российская агрессия, война России против Украины
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