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Папа римский призвал людей экономить на Рождестве и помочь Украине

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Папа римский призвал экономить на Рождестве
Папа римский призвал экономить на Рождестве
Фото: EPA

Папа римский Франциск призвал людей к "скромному" Рождеству в этом году, а сэкономленные средства – пожертвовать в помощь "страдающему народу Украины". Об этом он сказал на аудиенции в Ватикане, сообщило 14 декабря Associated Press.

Папа заявил: "Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки, но давайте немного снизим уровень рождественских расходов". Он призвал европейцев сделать Рождество "более скромным", чтобы помочь "людям Украины, которые в этом нуждаются".

"Давайте не будем забывать их. Рождество – да, в мире и с Господом – да. Но с украинцами в сердце", – сказал папа римский.

Издание Associated Press отметило, что Ватикан регулярно организовывает доставку гуманитарной помощи в Украину.

Контекст:

Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

23 ноября Франциск осудил Россию за развязанную войну против Украины и назвал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

7 декабря, выступая перед польскими паломниками на своей еженедельной аудиенции, папа напомнил о нацистской операции, направленной на уничтожение евреев, и провел параллели с российской спецоперацией в Украине, сказав, что "история повторяется".

Теги: Украина, Рождество, папа римский, Ватикан, пожертвование, Франциск, помощь
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