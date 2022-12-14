Папа римский призвал людей экономить на Рождестве и помочь Украине

Папа заявил: "Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки, но давайте немного снизим уровень рождественских расходов". Он призвал европейцев сделать Рождество "более скромным", чтобы помочь "людям Украины, которые в этом нуждаются".

"Давайте не будем забывать их. Рождество – да, в мире и с Господом – да. Но с украинцами в сердце", – сказал папа римский.

Издание Associated Press отметило, что Ватикан регулярно организовывает доставку гуманитарной помощи в Украину.