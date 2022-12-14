Папа римский призвал людей экономить на Рождестве и помочь Украине

Папа заявил: "Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки, но давайте немного снизим уровень рождественских расходов". Он призвал европейцев сделать Рождество "более скромным", чтобы помочь "людям Украины, которые в этом нуждаются".
"Давайте не будем забывать их. Рождество – да, в мире и с Господом – да. Но с украинцами в сердце", – сказал папа римский.
Издание Associated Press отметило, что Ватикан регулярно организовывает доставку гуманитарной помощи в Украину.
Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
23 ноября Франциск осудил Россию за развязанную войну против Украины и назвал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
7 декабря, выступая перед польскими паломниками на своей еженедельной аудиенции, папа напомнил о нацистской операции, направленной на уничтожение евреев, и провел параллели с российской спецоперацией в Украине, сказав, что "история повторяется".