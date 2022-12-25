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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папа римский в рождественском обращении призвал немедленно прекратить войну в Украине

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Франциск выступил с традиционным обращением на Рождество
Франциск выступил с традиционным обращением на Рождество
Фото: EPA

Папа римский Франциск использовал свое ежегодное рождественское обращение Urbi et Orbi, чтобы призвать к немедленному прекращению войны в Украине. Об этом сообщает Euronews 25 декабря.

Папа выразил сожаление по поводу того, что "ледяные ветры войны" продолжают "сотрясать человечество".

"Пусть Бог прольет свой свет на тех, кто в силах заставить замолчать грохот оружия и немедленно положить конец этой бессмысленной войне", — сказал он.

Он отметил, что война в Украине усугубила голод в мире, и призвал подумать о тех людях, которые голодают. Папа призвал молиться за многие регионы мира, страдающие от конфликтов, включая Йемен, Сирию и Гаити.

Контекст:

Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

23 ноября Франциск осудил Россию за развязанную войну против Украины и назвал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

18 декабря Франциск заявил, что не видит скорого прекращения войны в Украине.

Теги: Рождество, папа римский, церковь, Франциск, война России против Украины
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