Папа римский в рождественском обращении призвал немедленно прекратить войну в Украине

Папа выразил сожаление по поводу того, что "ледяные ветры войны" продолжают "сотрясать человечество".
"Пусть Бог прольет свой свет на тех, кто в силах заставить замолчать грохот оружия и немедленно положить конец этой бессмысленной войне", — сказал он.
Он отметил, что война в Украине усугубила голод в мире, и призвал подумать о тех людях, которые голодают. Папа призвал молиться за многие регионы мира, страдающие от конфликтов, включая Йемен, Сирию и Гаити.
Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
23 ноября Франциск осудил Россию за развязанную войну против Украины и назвал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
18 декабря Франциск заявил, что не видит скорого прекращения войны в Украине.