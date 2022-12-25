Папа римский в рождественском обращении призвал немедленно прекратить войну в Украине

Франциск выступил с традиционным обращением на Рождество Фото: EPA

Папа выразил сожаление по поводу того, что "ледяные ветры войны" продолжают "сотрясать человечество".

"Пусть Бог прольет свой свет на тех, кто в силах заставить замолчать грохот оружия и немедленно положить конец этой бессмысленной войне", — сказал он.

Он отметил, что война в Украине усугубила голод в мире, и призвал подумать о тех людях, которые голодают. Папа призвал молиться за многие регионы мира, страдающие от конфликтов, включая Йемен, Сирию и Гаити.