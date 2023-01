Путин пытается "сделать передышку", объявив 36-часовое прекращение огня в войне против Украины – Байден

Главу Белого дома 5 января цитирует CNN.

Российский президент Владимир Путин сегодня поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).

В соответствии с поручением Путина, указание ввести режим прекращения огня дал министр обороны РФ Сергей Шойгу, отмечается в Telegram оборонного ведомства России.

Байден отметил, что "не хочет отвечать на то, что говорит Путин".

Что интересно – продолжил президент США – глава Кремля "был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 числа [декабря в день Рождества по григорианскому календарю] и на Новый год".

По мнению Байдена, Путин "пытается сделать передышку" (президент США употребил фразу "trying to find some oxygen", в дословном переводе – "пытается найти немного кислорода". – "ГОРДОН").

7 января – Рождество по юлианскому календарю.