Путин пытается "сделать передышку", объявив 36-часовое прекращение огня в войне против Украины – Байден

Главу Белого дома 5 января цитирует CNN.
Российский президент Владимир Путин сегодня поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).
В соответствии с поручением Путина, указание ввести режим прекращения огня дал министр обороны РФ Сергей Шойгу, отмечается в Telegram оборонного ведомства России.
Байден отметил, что "не хочет отвечать на то, что говорит Путин".
Что интересно – продолжил президент США – глава Кремля "был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 числа [декабря в день Рождества по григорианскому календарю] и на Новый год".
По мнению Байдена, Путин "пытается сделать передышку" (президент США употребил фразу "trying to find some oxygen", в дословном переводе – "пытается найти немного кислорода". – "ГОРДОН").
7 января – Рождество по юлианскому календарю.
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он.
В Кремле тогда ответили отказом.
5 января 2022 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины (ОПУ) ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.
"Временное перемирие" у России начнется тогда, когда она покинет оккупированные территории Украины, отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.