Патриарх Кирилл призвал к "рождественскому перемирию". В ОП ответили: "Циничная ловушка"

Патриарх Московский и всея Руси обратился ко всем сторонам, "вовлеченным в междоусобный конфликт", с призывом прекратить огонь на праздник. Он предлагает установить рождественское перемирие с 12.00 6 января по 24.00 7 января. По его словам, это нужно для того, чтобы верующие могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.
На призыв главы РПЦ ответил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны.
"РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" – циничная ловушка и элемент пропаганды", – написал Подоляк в Twitter.
РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як «пропагандист війни». РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації Рф. Тому заява РПЦ про «різдвяне перемир’я» – цинічна пастка й елемент пропаганди.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023
7 января отмечается Рождество Христово по юлианскому календарю, которым пользуются украинские православные церкви. По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря.
С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессиями в разные даты, "ГОРДОН" писал в январе 2020 года.
Патриарх Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. Как сообщает "BBC News Україна", в своей проповеди в начале марта Кирилл оправдал вторжение РФ якобы защитой жителей Донбасса. В июне он заявлял, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой". 25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ, сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи".
За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Санкции против него и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада. Литва запретила патриарху въезд на пять лет.