Патриарх Кирилл призвал к "рождественскому перемирию". В ОП ответили: "Циничная ловушка"

Патриарх Московский и всея Руси обратился ко всем сторонам, "вовлеченным в междоусобный конфликт", с призывом прекратить огонь на праздник. Он предлагает установить рождественское перемирие с 12.00 6 января по 24.00 7 января. По его словам, это нужно для того, чтобы верующие могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

На призыв главы РПЦ ответил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны.

"РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" – циничная ловушка и элемент пропаганды", – написал Подоляк в Twitter.