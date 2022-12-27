Данилов призвал УПЦ МП "называть вещи своими именами": Зачем вы скрываете свое название? Не имеете отношения к Московии, то официально откреститесь. Скажите, что Путин – сатана

Такое мнение 27 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Наше общество, особенно после 24 февраля, оно будет требовать справедливости. И если вы прячете принадлежность к Московскому патриархату, к связям с людьми, которые в церквях на территории России молятся за то, чтобы убивали наших солдат, более того, благословляют убийства, то как вы тогда можете вообще смотреть в глаза?" – сказал Данилов.
26 декабря настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел Лебедь записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что у УПЦ МП забирают два главных храма Лавры, арендуемые церковью.
"Вы к совести сначала своей обратитесь, – отреагировал Данилов. – Зачем вы скрываете свое название? Это же несправедливо: люди, которые идут к Богу, они должны знать, куда они ходят... Не имеете отношения [к Московии], то официально откреститесь, скажите, что [президент РФ Владимир] Путин – Сатана... Называйте вещи своими именами и тогда будет оно честно и по справедливости".
Сегодня Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что закон, требующий переименования Украинской православной церкви Московского патриархата с указанием ее принадлежности к России, соответствует нормам Конституции.
В УПЦ МП в ответ заявили, что что решение КСУ их не касается, так как церковь "не управляется центрами за рубежом".
В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.
После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными) и в ряде епархий УПЦ МП.
1 декабря Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.