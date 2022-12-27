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КСУ признал конституционным требование закона к УПЦ Московского патриархата указать Россию в названии

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Принятое решение будет опубликовано 28 декабря
Принятое решение будет опубликовано 28 декабря
Фото: Конституційний Суд України / Facebook

Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что закон, требующий переименования Украинской православной церкви Московского патриархата с указанием ее принадлежности к России, соответствует нормам Конституции.

Об этом пресс-служба КСУ 27 декабря сообщила в Facebook.

"Конституционный Суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в ст. 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" конституционны", — говорится в сообщении.

Таким образом судьи закончили рассмотрение конституционного представления 49 депутатов Верховной Рады Украины. Предметом дела было соответствие Конституции закона Украины "О внесении изменения в ст. 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), входящих в структуру (являющуюся частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины".

В КСУ отмечают, что закон обязывает религиозные объединения отражать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит, "путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации". 

В сообщении указано, что судьи учли решение Европейского суда по правам человека по делу "Ильин и другие против Украины", где, в частности, отмечено: "Сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированной, взять исключающее название введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно его отличать от уже имеющихся организаций, в принципе, можно считать оправданным ограничением его права свободно выбирать свое название".

Пресс-служба информирует, что текст принятого сегодня решения будет опубликован на официальном сайте КС 28 декабря.

https://www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine/posts/pfbid027mFDhj7P5Ygpxr35aBqHNmFdjxNan63YVWwgteFpbLifGhLNoh2iTYDYvCXbDE78l

Контекст:

В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.

Теги: Украина, РПЦ, религия, Конституционный Суд, УПЦ МП, церковь, закон
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