КСУ признал конституционным требование закона к УПЦ Московского патриархата указать Россию в названии

Об этом пресс-служба КСУ 27 декабря сообщила в Facebook.

"Конституционный Суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в ст. 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" конституционны", — говорится в сообщении.

Таким образом судьи закончили рассмотрение конституционного представления 49 депутатов Верховной Рады Украины. Предметом дела было соответствие Конституции закона Украины "О внесении изменения в ст. 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), входящих в структуру (являющуюся частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины".

В КСУ отмечают, что закон обязывает религиозные объединения отражать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит, "путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации".

В сообщении указано, что судьи учли решение Европейского суда по правам человека по делу "Ильин и другие против Украины", где, в частности, отмечено: "Сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированной, взять исключающее название введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно его отличать от уже имеющихся организаций, в принципе, можно считать оправданным ограничением его права свободно выбирать свое название".

Пресс-служба информирует, что текст принятого сегодня решения будет опубликован на официальном сайте КС 28 декабря.