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Настоятель Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому. Заявил, что у УПЦ МП забирают два главных храма лавры

Митрополит Павел обратился к Зеленскому из-за завершения срока аренды храмов лавры Украинской православной церковью Московского патриархата
Митрополит Павел обратился к Зеленскому из-за завершения срока аренды храмов лавры Украинской православной церковью Московского патриархата
Фото: lavra.ua

26 декабря настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел Лебедь записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, видео обнародовали на YouTube-канале лавры.

Лебедь заявил, что с 1 января УПЦ МП не сможет совершать богослужения в Успенском соборе и Трапезной церкви, которые были в аренде у церкви. 

По словам митрополита, "грустную весть" ему сообщил сегодня и.о гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник. 

"Директор музея в 10.30 сообщил, что мы можем служить в последний раз 31 декабря, а уже на следующий день 1 января не имеем права переступить порог Трапезного и Успенского соборов", – заявил он. 

Митрополит также сказал, что УПЦ МП письменно не предупредили об этом за месяц, хотя "должны были". 

Как отмечает "ВВС News Україна", Успенский соборе и Трапезная церковь – два главных храма Киево-Печерской лавры. 31 декабря истек срок их аренды УПЦ МП и государство, которому принадлежит заповедник, не продлило договор. 

Собеседники СМИ, близкие к религиозной сфере, подтвердили "вариант развития событий", при котором после 31 декабря представителей УПЦ МП не пустят в эти храмы. Шеф-редактор LB.ua Соня кошкина тоже пишет, что "договор аренды – все" и это решение окончательное. 

Лебедь утверждает, что УПЦ МП "не вмешивается в политику" и просит Зеленского "дать достойные указы" партии "Слуга народа", правительству. 

"Защитите свой народ, защитите тех избирателей, которые голосовали за вас", – сказал он, обращаясь к президента и пожаловался на "упреки" за якобы призывы голосовать за него на выборах в 2019 году. А также высказал недовольство по поводу санкций, введенных в том числе против него. 

Он среди прочего попросил Зеленского, чтобы "люди, не имеющие отношения к церкви, не указывали, когда нам праздновать Рождество и в какую церковь ходить", рассказал, как "в 1983 году прятался в кустах, на дереве ночевал, потому что КГБ искало нас", сравнил сотрудников Службы безопасности Украины с КГБ и высказал мнение, что "мы живем, наверное во времена, как были в 1917-м году, остается только одно: убивать священиков". 

Контекст:

Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению КМУ.

Епифаний в конце июня просил премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить один из храмов Киево-Печерской лавры ПЦУ, но пока решения по этому вопросу нет. Зеленский допускал, что у кого-то из ответственных за это решение лиц "есть внутренний предохранитель"

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными) и в ряде епархий УПЦ МП. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Рождество, РПЦ, религия, УПЦ МП, аренда, Киево-Печерская лавра, КГБ, Соня Кошкина, заповедник, Слуга народа, Служба безопасности Украины, обращение, Министерство культуры и информационной политики
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