Настоятель Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому. Заявил, что у УПЦ МП забирают два главных храма лавры

Лебедь заявил, что с 1 января УПЦ МП не сможет совершать богослужения в Успенском соборе и Трапезной церкви, которые были в аренде у церкви.

По словам митрополита, "грустную весть" ему сообщил сегодня и.о гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник.

"Директор музея в 10.30 сообщил, что мы можем служить в последний раз 31 декабря, а уже на следующий день 1 января не имеем права переступить порог Трапезного и Успенского соборов", – заявил он.

Митрополит также сказал, что УПЦ МП письменно не предупредили об этом за месяц, хотя "должны были".

Как отмечает "ВВС News Україна", Успенский соборе и Трапезная церковь – два главных храма Киево-Печерской лавры. 31 декабря истек срок их аренды УПЦ МП и государство, которому принадлежит заповедник, не продлило договор.

Собеседники СМИ, близкие к религиозной сфере, подтвердили "вариант развития событий", при котором после 31 декабря представителей УПЦ МП не пустят в эти храмы. Шеф-редактор LB.ua Соня кошкина тоже пишет, что "договор аренды – все" и это решение окончательное.

Лебедь утверждает, что УПЦ МП "не вмешивается в политику" и просит Зеленского "дать достойные указы" партии "Слуга народа", правительству.

"Защитите свой народ, защитите тех избирателей, которые голосовали за вас", – сказал он, обращаясь к президента и пожаловался на "упреки" за якобы призывы голосовать за него на выборах в 2019 году. А также высказал недовольство по поводу санкций, введенных в том числе против него.

Он среди прочего попросил Зеленского, чтобы "люди, не имеющие отношения к церкви, не указывали, когда нам праздновать Рождество и в какую церковь ходить", рассказал, как "в 1983 году прятался в кустах, на дереве ночевал, потому что КГБ искало нас", сравнил сотрудников Службы безопасности Украины с КГБ и высказал мнение, что "мы живем, наверное во времена, как были в 1917-м году, остается только одно: убивать священиков".