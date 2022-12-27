В УПЦ МП считают, что решение КСУ их не касается, так как церковь "не управляется центрами за рубежом"

КСУ пришел к выводу, что закон, требующий переименования УПЦ МП с указанием ее принадлежности к России, соответствует нормам Конституции.

"У нас есть уставные документы. В них четко отмечено, что Украинская православная церковь не управляется центрами за рубежом, а ее административный центр находится в Киеве. Поэтому действие этого закона на УПЦ не распространяется. Но исходя из тех спекуляций относительно нашей церкви, которые мы наблюдаем и в СМИ, и в заявлениях чиновников, существует опасность преследования УПЦ с использованием далеко не правовых механизмов", – заявил Климент, комментируя это решение.

Контекст:

В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.