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Ткаченко подтвердил, что у УПЦ МП заканчивается срок аренды двух храмов Лавры. Министерство не рекомендует его продлевать

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Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" принадлежит государству, УПЦ МП пользуется храмами на праве аренды
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" принадлежит государству, УПЦ МП пользуется храмами на праве аренды
Фото: lavra.ua

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 27 декабря в эфире национального телемарафона подтвердил, что у Украинской православной церкви Московского патриархата заканчивается срок аренды двух храмов Киево-Печерской лавры – Успенского собора и Трапезной церкви.

Трансляцию ведет в том числе канал "Рада"

О том, что 31 декабря истекает срок аренды этих храмов и договор не будет продлен, заявлял 26 декабря настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел Лебедь (он записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по этому поводу). Митрополит Павел среди прочего говорил в обращении, что обращался и к Ткаченко, но министр не ответил ему. 

Глава МКИП рассказал, что по состоянию на воскресенье ему никто не звонил, "какие-то звоночки начались в понедельник". 

"Я не обязан, собственно, общаться с настоятелем, – добавил он. – Действительно, истекает срок соглашения об аренде Трапезного и Успенского храмов в верхней Лавре. К нам обратился директор заповедника относительно информирования по этому вопросу. Мы во исполнение указа президента о проверке состояния дел использования имущества лавры будем рекомендовать – приказать мы не можем, но будем рекомендовать такое соглашение не продлевать". 

Ткаченко рассказал, что есть правительственная межведомственная комиссия, которая занимается изучением вопроса использования имущества Лавры. 

"Учитывая то, что на верхней Лавре договор заканчивается, до того момента, пока проверка не завершится, такое использование невозможно. Относительно другого имущества – есть соответствующие договоры, которые действуют, они пока будут продлены до завершения такой проверки", – продолжил он. 

Отвечая на вопрос, что будет с имуществом нижней Лавры, Ткаченко рассказал, что договор об использовании УПЦ МП этих объектов бессрочный, он был подписан в 2013 году

"Но поскольку есть теперь указ и межведомственная комиссия, нам придется проверить правомерность использования [церковью имущества], не было ли там каких-то нарушений, и, учитывая это, выносить соответствующие решения", – добавил он. 

Контекст:

Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению КМУ.

Епифаний в конце июня просил премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить один из храмов Киево-Печерской лавры ПЦУ, но пока решения по этому вопросу нет. Зеленский допускал, что у кого-то из ответственных за это решение лиц "есть внутренний предохранитель"

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными) и в ряде епархий УПЦ МП. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: УПЦ МП, аренда, Киево-Печерская лавра, Александр Ткаченко, заповедник, министерство культуры, митрополит Павел, Министерство культуры и информационной политики, школа
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