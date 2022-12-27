Ткаченко подтвердил, что у УПЦ МП заканчивается срок аренды двух храмов Лавры. Министерство не рекомендует его продлевать

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О том, что 31 декабря истекает срок аренды этих храмов и договор не будет продлен, заявлял 26 декабря настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел Лебедь (он записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по этому поводу). Митрополит Павел среди прочего говорил в обращении, что обращался и к Ткаченко, но министр не ответил ему.

Глава МКИП рассказал, что по состоянию на воскресенье ему никто не звонил, "какие-то звоночки начались в понедельник".

"Я не обязан, собственно, общаться с настоятелем, – добавил он. – Действительно, истекает срок соглашения об аренде Трапезного и Успенского храмов в верхней Лавре. К нам обратился директор заповедника относительно информирования по этому вопросу. Мы во исполнение указа президента о проверке состояния дел использования имущества лавры будем рекомендовать – приказать мы не можем, но будем рекомендовать такое соглашение не продлевать".

Ткаченко рассказал, что есть правительственная межведомственная комиссия, которая занимается изучением вопроса использования имущества Лавры.

"Учитывая то, что на верхней Лавре договор заканчивается, до того момента, пока проверка не завершится, такое использование невозможно. Относительно другого имущества – есть соответствующие договоры, которые действуют, они пока будут продлены до завершения такой проверки", – продолжил он.

Отвечая на вопрос, что будет с имуществом нижней Лавры, Ткаченко рассказал, что договор об использовании УПЦ МП этих объектов бессрочный, он был подписан в 2013 году

"Но поскольку есть теперь указ и межведомственная комиссия, нам придется проверить правомерность использования [церковью имущества], не было ли там каких-то нарушений, и, учитывая это, выносить соответствующие решения", – добавил он.