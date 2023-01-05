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Невзоров о "миротворческой инициативе" патриарха Кирилла: Это всего лишь призыв, не отвлекаясь на стрельбу, "позолотить попам ручки"

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Невзоров считает, что предложение патриарха РПЦ Кирилла о перемирии на Рождество вызвано корыстными мотивами: в случае прекращения огня церковь, по мнению публициста, выручит больше денег
Невзоров считает, что предложение патриарха РПЦ Кирилла о перемирии на Рождество вызвано корыстными мотивами: в случае прекращения огня церковь, по мнению публициста, выручит больше денег
Фото: Невзоров / Instagram

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл выступил с инициативой рождественского перемирия, чтобы сделать этот праздничный день для РПЦ более прибыльным. Такое мнение выразил в Telegram 5 января получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров.

"Миротворческая инициатива "гендиректора" РПЦ выглядит странно и загадочно. Но Гуню (Владимир Гундяев – мирское имя патриарха Кирилла. – "ГОРДОН") надо понять! Он, конечно, редкостно бесстыжая тварь и первейший пропагандон войны и терроризма, но у Гуни – "елки", – написал публицист.

По выражению Невзорова, "рождественские дни" для церкви – это "золотоносный период".

"Публика ну очень хорошо "берет свечки" и другую поповскую хрень, легко раскошеливается на молебны и сорокоусты, тащится в церкви, чтобы "помянуть" уже кокнутых на войне и попросить у своего бога здоровья тому, кто еще только направился за унитазом", – пояснил он.

Невзоров утверждает, что "торговля магическими услугами в "рождественские дни" дает РПЦ "самую лучшую прибыль", сравнимую с пасхальной.

"Предложение "прекратить огонь" – это всего лишь призыв, не отвлекаясь на стрельбу, "позолотить попам ручки". А потом, всласть наторговавшись, Гуня снова привинтит боеголовку к своей "вифлеемской звезде", – подытожил Невзоров.

Патриарх Кирилл 5 января обратился ко всем сторонам, "вовлеченным в междоусобный конфликт", с призывом прекратить огонь на праздник. Он предлагает установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. По его словам, это нужно для того, чтобы верующие могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

На призыв главы РПЦ ответил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны.

"РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" – циничная ловушка и элемент пропаганды", – заявил Подоляк.

Контекст:

7 января отмечается Рождество Христово по юлианскому календарю, которым пользуются украинские православные церкви. По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря.

С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессиями в разные даты, "ГОРДОН" писал в январе 2020 года.

Патриарх Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. Как сообщает "BBC News Україна", в своей проповеди в начале марта Кирилл оправдал вторжение РФ якобы защитой жителей Донбасса. В июне он заявлял, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой". 25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ, сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи".

За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Санкции против него и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада. Литва запретила патриарху въезд на пять лет.

Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, Рождество, РПЦ, патриарх Кирилл, Донбасс, оккупация, церковь, праздники, перемирие, вторжение, прибыль, православие, торговля, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, Сочельник, российские оккупанты, деоккупация
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