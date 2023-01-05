Невзоров о "миротворческой инициативе" патриарха Кирилла: Это всего лишь призыв, не отвлекаясь на стрельбу, "позолотить попам ручки"

Невзоров считает, что предложение патриарха РПЦ Кирилла о перемирии на Рождество вызвано корыстными мотивами: в случае прекращения огня церковь, по мнению публициста, выручит больше денег Фото: Невзоров / Instagram

"Миротворческая инициатива "гендиректора" РПЦ выглядит странно и загадочно. Но Гуню (Владимир Гундяев – мирское имя патриарха Кирилла. – "ГОРДОН") надо понять! Он, конечно, редкостно бесстыжая тварь и первейший пропагандон войны и терроризма, но у Гуни – "елки", – написал публицист.

По выражению Невзорова, "рождественские дни" для церкви – это "золотоносный период".

"Публика ну очень хорошо "берет свечки" и другую поповскую хрень, легко раскошеливается на молебны и сорокоусты, тащится в церкви, чтобы "помянуть" уже кокнутых на войне и попросить у своего бога здоровья тому, кто еще только направился за унитазом", – пояснил он.

Невзоров утверждает, что "торговля магическими услугами в "рождественские дни" дает РПЦ "самую лучшую прибыль", сравнимую с пасхальной.

"Предложение "прекратить огонь" – это всего лишь призыв, не отвлекаясь на стрельбу, "позолотить попам ручки". А потом, всласть наторговавшись, Гуня снова привинтит боеголовку к своей "вифлеемской звезде", – подытожил Невзоров.

Патриарх Кирилл 5 января обратился ко всем сторонам, "вовлеченным в междоусобный конфликт", с призывом прекратить огонь на праздник. Он предлагает установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. По его словам, это нужно для того, чтобы верующие могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

На призыв главы РПЦ ответил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны.

"РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" – циничная ловушка и элемент пропаганды", – заявил Подоляк.