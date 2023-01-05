Невзоров о "миротворческой инициативе" патриарха Кирилла: Это всего лишь призыв, не отвлекаясь на стрельбу, "позолотить попам ручки"

"Миротворческая инициатива "гендиректора" РПЦ выглядит странно и загадочно. Но Гуню (Владимир Гундяев – мирское имя патриарха Кирилла. – "ГОРДОН") надо понять! Он, конечно, редкостно бесстыжая тварь и первейший пропагандон войны и терроризма, но у Гуни – "елки", – написал публицист.
По выражению Невзорова, "рождественские дни" для церкви – это "золотоносный период".
"Публика ну очень хорошо "берет свечки" и другую поповскую хрень, легко раскошеливается на молебны и сорокоусты, тащится в церкви, чтобы "помянуть" уже кокнутых на войне и попросить у своего бога здоровья тому, кто еще только направился за унитазом", – пояснил он.
Невзоров утверждает, что "торговля магическими услугами в "рождественские дни" дает РПЦ "самую лучшую прибыль", сравнимую с пасхальной.
"Предложение "прекратить огонь" – это всего лишь призыв, не отвлекаясь на стрельбу, "позолотить попам ручки". А потом, всласть наторговавшись, Гуня снова привинтит боеголовку к своей "вифлеемской звезде", – подытожил Невзоров.
Патриарх Кирилл 5 января обратился ко всем сторонам, "вовлеченным в междоусобный конфликт", с призывом прекратить огонь на праздник. Он предлагает установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. По его словам, это нужно для того, чтобы верующие могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.
На призыв главы РПЦ ответил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны.
"РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" – циничная ловушка и элемент пропаганды", – заявил Подоляк.
7 января отмечается Рождество Христово по юлианскому календарю, которым пользуются украинские православные церкви. По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря.
С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессиями в разные даты, "ГОРДОН" писал в январе 2020 года.
Патриарх Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. Как сообщает "BBC News Україна", в своей проповеди в начале марта Кирилл оправдал вторжение РФ якобы защитой жителей Донбасса. В июне он заявлял, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой". 25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ, сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи".
За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Санкции против него и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада. Литва запретила патриарху въезд на пять лет.