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03 января, 2023
 
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"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом

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Терешкова является членом прокремлевской партии "Единая Россия"
Терешкова является членом прокремлевской партии "Единая Россия"
Скриншот: Первый канал / YouTube

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 2 января прокомментировал новость о просьбе первой женщины-космонавта Валентины Терешковой признать президента Украины Владимира Зеленского антихристом.

"Прелестно! Первая женщина-космонавт тоже отъехала от перрона", – написал Гордон.

Он прикрепил скриншот новости, в которой говорится, что свою просьбу Терешкова адресовала патриарху РПЦ Кириллу Гундяеву.

"О, там какая-то массовая шизофрения", – прокомментировала подписчица redhairanna.

"Полет в космос дал побочный эффект", – написала victory_victory_kiev.

Контекст:

Терешкова – первая женщина-космонавт, совершившая полет в космос в 1963 году. После этого она занимала различные должности как в СССР, так и в России. В 2020 году при обсуждении изменений в конституцию РФ именно Терешкова официально предложила поправку об обнулении сроков Владимира Путина, которая дает ему возможность остаться президентом до 2036 года. Эта поправка впоследствии была принята.

Также Терешкова – член прокремлевской партии "Единая Россия". Она поддерживает оккупацию Крыма, а в феврале 2014 года в составе российской делегации лично приезжала на полуостров.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, космос, патриарх Кирилл, война, Владимир Зеленский, война России против Украины, Валентина Терешкова
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