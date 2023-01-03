"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом

"Прелестно! Первая женщина-космонавт тоже отъехала от перрона", – написал Гордон.

Он прикрепил скриншот новости, в которой говорится, что свою просьбу Терешкова адресовала патриарху РПЦ Кириллу Гундяеву.

"О, там какая-то массовая шизофрения", – прокомментировала подписчица redhairanna.

"Полет в космос дал побочный эффект", – написала victory_victory_kiev.

Контекст:

Терешкова – первая женщина-космонавт, совершившая полет в космос в 1963 году. После этого она занимала различные должности как в СССР, так и в России. В 2020 году при обсуждении изменений в конституцию РФ именно Терешкова официально предложила поправку об обнулении сроков Владимира Путина, которая дает ему возможность остаться президентом до 2036 года. Эта поправка впоследствии была принята.

Также Терешкова – член прокремлевской партии "Единая Россия". Она поддерживает оккупацию Крыма, а в феврале 2014 года в составе российской делегации лично приезжала на полуостров.