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27 декабря, 2022
 
Новости

"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам

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В сети комментируют ролик, которым поделился Гордон
В сети комментируют ролик, которым поделился Гордон
Фото: Дмитрий Гордон / YouTube

Украинский журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 27 декабря опубликовал ролик, в котором студентка одного их техникумов РФ рассказала, что шьет трусы для российских солдат, воюющих против Украины.

"У них даже трусов нет", – отметил Гордон.

В ролике студентка сказала, что, узнав, для кого шьет трусы, "почувствовала важность". По ее словам, раньше за одну практику шили одни трусы, а сейчас три-четыре, а то и шесть-семь штук.

"А, ну теперь понятно стало, почему они воруют в Украине трусы", – прокомментировала подписчица irinka.kovalchuk.2019.

"Вторая армия мира зато. Всем обеспечена, только без трусов", – написала oniskivryslana.

"Это просто стыд-позор. Новости, которые они заслужили", – заявила taniufka019.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны. Последние недели оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мародерство – фирменный прием российских военных, куда бы они ни пошли.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, журналисты, война России против Украины, трусы, ролик, россияне
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