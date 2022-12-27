"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам

"У них даже трусов нет", – отметил Гордон.

В ролике студентка сказала, что, узнав, для кого шьет трусы, "почувствовала важность". По ее словам, раньше за одну практику шили одни трусы, а сейчас три-четыре, а то и шесть-семь штук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"А, ну теперь понятно стало, почему они воруют в Украине трусы", – прокомментировала подписчица irinka.kovalchuk.2019.

"Вторая армия мира зато. Всем обеспечена, только без трусов", – написала oniskivryslana.

"Это просто стыд-позор. Новости, которые они заслужили", – заявила taniufka019.

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