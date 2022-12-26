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26 декабря, 2022
 
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"Машка Захарова?", "Параноидальная шизофрения". Гордон показал россиянку, "рассказавшую", кто напал на Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гордон показал ролик россиянки, у которой "мозги набекрень"
Гордон показал ролик россиянки, у которой "мозги набекрень"
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Украинский журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 25 декабря опубликовал ролик, в котором россиянка заявила, что РФ не нападала на Украину.

В ролике россиянка заявила, что на украинские города напали "фашисты из западной Украины". Она сказала, что западная Украина, прикрывшись российскими флагами, "начала долбить" украинские города.

"Правду не скрыть! Мозги набекрень", – написал Гордон.

"Машка Захарова?" – прокомментировал подписчик arsenis_adamidis, сравнив героиню ролика с пресс-секретарем министерства иностранных дел РФ.

"Сестра-близнец", – написала dubrovskaia.anzhelika.

"Значит, согласно российской пропаганде, западная Украина напала на восточную, бомбили даже сами себя по Львовской области, параллельно поляки в свою очередь собираются напасть на западную Украину, дав ей впоследствии танки и истребители на вооружение… Как такой абсурд может уложиться в логичную цепочку? Это же звучит как бред больного параноидальной шизофренией", – заявил vlakos_brown.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно, не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть" и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу".

2 сентября министерство юстиции России внесло Гордона в реестр "иностранных агентов". Супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман, отреагировала на это. "Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно", – отметила Бацман.

Гордон подал иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война России против Украины, Мария Захарова, ролик, россияне, война рос
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